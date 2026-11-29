Влакът, който престояваше на гара Елисейна, е продължил към Варна, потвърдиха за БТА от Българските държавни железници. Композицията е продължила пътуването си в 13:01 часа и вече наближава Варна.

Влакът беше спрял заради повредата. Движението на влаковете в двете посоки беше спряно в района на Елисейна.

По обяд пътник от композицията разказа за БТА, че над осем часа влакът София – Варна с около 200 пътници престоява край Елисейна. Влакът е тръгнал с един час закъснение. На гарата в Своге е имало престой, а от 3:30 ч. през нощта влакът е спрял на гара Елисейна. Има доста възрастни хора, които са притеснени, някои вдигнаха кръвно налягане, има и пътуващи с малки деца, разказа пътникът.

По-късно министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи, че дизелов локомотив с екип пътува, за да помогне за възстановяване на прекъснатата контактна мрежа и пътниците да могат да бъдат извозени в двете посоки - София и Варна. Пеев заяви, че от Българските държавни железници незабавно са поискали от автобусни компании помощ за извозване на пътниците, но е било отказано поради сложната обстановка и трудния достъп до гарите.