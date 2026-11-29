Близо хиляда машини поетапно възстановиха движението по основните пътни артерии от републиканската пътна мрежа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Отворена за движение и почистена до асфалт е автомагистрала (АМ) „Тракия" в цялата си дължина. По АМ „Хемус", в участъка София – Ботевград, отново се движат тежкотоварните автомобили над 12 т. По-голямата част от първокласните пътища са отворени за движение и проходими при зимни условия.

Остава ограничено преминаването на тежки автомобили над 12 т през проходите „Троянски", „Рожен", „Печинско", „Превала", „Предела" и „Котленски". Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили и в отделни отсечки на първокласната пътна мрежа в Североизточна България – I-2 (E-85) Русе – Писанец, път II-29 Варна – Добрич, II-23 Русе – Кубрат и др., където снегопочистването на пътищата продължава.

От АПИ призоваха шофьорите да пътуват само при необходимост, както и да не предприемат пътувания, ако те не са наложителни, особено в районите с интензивен снеговалеж и въведени ограничения. При необходимост от пътуване шофьорите трябва да се съобразяват с въведената временна организация на движението, пътните знаци и указанията на контролните органи.

Шофьорите трябва да бъдат подготвени за зимни условия, да шофират с намалена скорост и повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови маневри.

Ограниченията се въвеждат и отменят динамично в зависимост от метеорологичната обстановка, състоянието на пътните настилки и напредъка на снегопочистването. Актуалната пътна обстановка следва да бъде проверявана непосредствено преди предприемане на пътуване.

Предвид динамичната зимна обстановка част от ограниченията могат да бъдат променени, разширени или отменени в течение на деня. Данните от АПИ към 29 ноември показват, че обстановката остава усложнена в редица райони на страната. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на пътната агенция www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Движението по АМ „Тракия" се осъществява в двете посоки във всички области, пътят е почистен и обработен до асфалт, съобщиха по-рано през деня от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.