От 21:00 ч. тази вечер до утре сутринта летище "Васил Левски" затваря за кацащи полети.

Причината е, че на наземните оператори им е невъзможно да обработят всички полети заради тежките зимни условия. Към момента обработват излитащите от столичното летище. От летището не уточниха конкретния час на възстановяване на полетите през утрешния ден.

Това съобщиха за БТА от летището.

От пресцентъра на авиокомпания „България Еър" съобщиха за БТА по-рано през деня, че закъснението на полета по линията София – Париж, който по разписание е трябвало да излети в 7:00 ч., е вследствие на неблагоприятните метеорологични условия и усложнената обстановка на летището.

От авиокомпанията уточниха, че забавянето е породено от обстоятелства извън нейния контрол и не е свързано с дейността на превозвача.

По-рано днес министърът на транспорта Георги Пеев каза, че извършва проверка на летището.

Преди това на извънреден брифинг заяви, че наземният оператор обработва пистите, но капацитетът не е достатъчен за осигуряване на регулируемостта на полетите, поради което има и закъснения.

"Част от машините за премахване на леда от самолетите на летището не са били в готовност, а други са били повредени. Това е една от причините за сериозните закъснения на полетите вследствие на обилните снеговалежи". Това обясни по-рано в предаването „120 минути" Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на SOF Connect.

Той беше категоричен, че летището не е прекъсвало дейността си въпреки усложнената зимна обстановка. По думите му за деня са били предвидени 50 излитащи полета, 5 от които са отменени, а други са закъснели с до 8 часа.

Пътник пък се оплака във фейсбук, че е прекарал пет часа в самолет. "Некадърници! Некадърници! Некадърници! Пети час, ПЕТИ час седим в препълнения самолет на пистата на летище София като сардини в консерва и чакаме "на опашка", да бъдем обезледени, и да разрешат нашия полет (по разписание в 12.15). Сега е 18.30 и нещастният стюард в самолета жално приплаква в уредбата, че няма никаква промяна и все още не се знае, кога ще ни дойде реда за единствената инсталация за обезледяване на международното европейско летище "Васил Левски".

Това написа Статул Карабашев в профила си във Фейсбук.