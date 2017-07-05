На 5 юли рожден ден имат

Стилиян Петров, футболист, бивш капитан на националния отбор
Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката
Атанас Голомеев, бивш баскетболен национал
Атанас Папаризов, представител на България в СТО, бивш депутат и евродепутат
Васил Георгиев, юрист и писател
Вили Кожухарова, акробатка - “жената каучук”
Есил Дюран, певица
Доц. Николай Димитров, кардиолог
Пламен Сираков, актьор
Проф. Христо Матанов, историк и преподавател
Цветелин Кънчев, председател на политическо движение “Евророма”
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