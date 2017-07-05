На 5 юли рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/6317647 www.24chasa.bg 05.07.2017 06:00; 24 часа      0;
Стилиян Петров

Стилиян Петров, футболист, бивш капитан на националния отбор

Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката

Атанас Голомеев, бивш баскетболен национал

Атанас Папаризов, представител на България в СТО, бивш депутат и евродепутат

Васил Георгиев, юрист и писател

Вили Кожухарова, акробатка - “жената каучук”

Есил Дюран, певица

Доц. Николай Димитров, кардиолог

Пламен Сираков, актьор

Проф. Христо Матанов, историк и преподавател

Цветелин Кънчев, председател на политическо движение “Евророма”

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