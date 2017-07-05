На 5 юли рожден ден имат

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Григор пребори корав аржентинец на „Уимбълдън” Григор Димитров може да печели мачове и когато не играе най-добрия си тенис. Така стана и на старта на „Уимбълдън” срещу дребничкия и корав аржентинец Диего Шварцман. Неприятният спомен от финала в Истанбул, когато Димитров бe на 2 точки от титлата, но загуби след наказание заради трета счупена ракета, още е жив.

Шофьор на инкасо инсценира грабеж на 360 000 лв., краде парите с жена си, любовницата си и приятел (Обзор) Проваля се на детектор на лъжата. Зад гардероб са открити 240 хил. лв. от задигнатата сума Шофьорът на инкасо автомобил, превозвал над 700 000 лв., е инсценирал грабежа на 360 000 лв. на 27 януари т.г. пред мол на столичния бул. “Цариградско шосе”. Помагали му съпругата му, любовницата му и приятел.