На 13 август рожден ден имат

Андрей Слабаков, режисьор
Георги Колев, депутат в 44-ото НС
Добри Беливанов, кмет на Хасково
Драгомир Шопов, поет, писател, публицист
Емил Кременлиев, бивш национал по футбол
Емил Христов, оператор и режисьор
Иван Валентинов Иванов, депутат в 44-ото НС
Лъчезар Иванов, лекар, депутат в 44-ото НС
Михаил Белчев, композитор, поет и певец
Д-р Светослав Неделчев, лекар, бивш депутат
Проф. Янко Янков, юрист, бивш депутат
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