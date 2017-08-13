На 13 август рожден ден имат

ПОСЛЕДНО ОТ

Джулиана Гани и Капчикова се сбили Джулиани Гани и Ася Капчикова са се млатили яко. Пререканията между двете силиконки са стигнали дотам, че двете се "хванали" за косите и си разменили по няколко шамара. Повод за боя между двете дами е желанието на Джулиана да дари старите си изкуствени цици на бедна абитуриентка, което бе посрещнато на нож не само от Ася, но и от лекари.

Мейзер се поболя Подсъдимата за смъртта на съпруга си Анита Мейзер грохна зад решетките, научи "България Днес". Тя се е поболяла от стреса и проблемите със завистливите затворнички, разказаха нейните съкилийнички. Наложило се Анита да бъде извеждана за изследвания, разрешени от съдия, за да се търси причината за влошаването на здравето й.