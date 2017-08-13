На 13 август рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/6388759 www.24chasa.bg 13.08.2017 06:01; 24 часа      0;
Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка, бивш зам.-председател на ЕК и комисар за бюджет и човешки ресурси

Андрей Слабаков, режисьор

Георги Колев, депутат в 44-ото НС

Добри Беливанов, кмет на Хасково

Драгомир Шопов, поет, писател, публицист

Емил Кременлиев, бивш национал по футбол

Емил Христов, оператор и режисьор

Иван Валентинов Иванов, депутат в 44-ото НС

Лъчезар Иванов, лекар, депутат в 44-ото НС

Михаил Белчев, композитор, поет и певец

Д-р Светослав Неделчев, лекар, бивш депутат

Проф. Янко Янков, юрист, бивш депутат

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На 11 август рожден ден имат

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