Православен календар за 17 август

Православен календар за 17 август17.08.2017 06:00; 24 часа онлайн 0;
Св. мчк Мирон. Преп. Алипий иконописец
Свети Мирон бил свещеник. Произхождал от богат род. Отличавал се с благ характер и бил боголюбив и човеколюбив. На Рождество Христово езичници нахлули в храма и го хвърлили в нагорещена пещ. Но той излязъл оттам невредим.
Чудото не вразумило мъчителите, а ги довело до още по-голяма ярост. Те заповядали да одерат кожата му. Мирон уловил ремък от своята кожа и с него ударил съдията мъчител. Той изпаднал в ужас и се самоубил. Накрая Мирон бил посечен с меч.
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