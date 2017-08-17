Православен календар за 17 август

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/6394753 www.24chasa.bg 17.08.2017 06:00; 24 часа онлайн      0;

Св. мчк Мирон. Преп. Алипий иконописец

Свети Мирон бил свещеник. Произхождал от богат род. Отличавал се с благ характер и бил боголюбив и човеколюбив. На Рождество Христово езичници нахлули в храма и го хвърлили в нагорещена пещ. Но той излязъл оттам невредим.

Чудото не вразумило мъчителите, а ги довело до още по-голяма ярост. Те заповядали да одерат кожата му. Мирон уловил ремък от своята кожа и с него ударил съдията мъчител. Той изпаднал в ужас и се самоубил. Накрая Мирон бил посечен с меч.

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Други от Справочник

Православен календар за 17 август

Св. мчк Мирон. Преп. Алипий иконописец Свети Мирон бил свещеник. Произхождал от богат род. Отличавал се с благ характер и бил боголюбив и човеколюбив.

На 16 август рожден ден имат

Йорданка Кузманова, актриса Борислав Сарафов, зам. главен прокурор Иван Тиков, управител на “Булфарма” ООД и Грандхотел “Хебър”, Пазарджик Красимира Стоянова, оперна певица Росен Барчовски,

Православен календар за 16 август

Пренасяне на светия Убрус. Св. мчк Диомид лекар. Преп. Йоаким Осоговски. Преп. Херимон Египетски. Прпмчк Никодим Метеорски Владетелят Авгар бил болен от проказа.

На 15 август рожден ден имат

Димитър Главчев, председател на 44-ото НС Димитър Георгиев, председател на ДАНС Силви Вартан, френска певица от български произход Доротея Тончева, актриса Иван Палчев, бивш депутат и дипломат Акад.

Оживление

Последно от

Коментари

Сортирай по:

Добави коментар

Добави коментар

аватар

Още от Справочник

Успение Богородично е. Богородица 3 дни се подготвяла за отвъдното

На 15 август се празнува не смъртта, а възнасянето за нов живот Успение Богородично, наричано още Голяма Богородица, е един от дванадесетте най-големи празници през годината,

На 14 август рожден ден имат

Ана Караиванова, юрист Акад. Атанас Атанасов, генетик Борис Христов, поет, писател и журналист Проф. Валентин Старчев, скулптор Иван Попйорданов, бивш изпълнителен директор на БНТ Ирен Онтева,

Меркурий пак е ретрограден

Планетата Меркурий отново стана ретроградна от днес, 13 август, до 5 септември. През този период може да се очакват всякакви недоразумения в сферата на комуникациите и информацията,

Днес е Международният ден на левичарите

На 13 август се отбелязва Международният ден на левичарите. Началото на празника е поставено през 1984 г. по инициатива на Международната конфедерация на леворъките, съобщи Би Ти Ви.

Православен календар за 13 август

Преп. Максим Изповедник. Св. Тихон, еп. Задонски Преп. Максим Изповедник е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на православието.

Последно от

Последно от

Актуално от ЗДРАВЕ

Нов вирус върлува в съседна Турция

Опасност от нов вирус за страните членки на Европейския съюз. За повишена заболеваемост от коксаки в съседна Турция предупреждава Европейският център по контрол на заболяванията в Стокхолм,

Хипертония и пикове в налягането - остават в миналото

„Инфаркт и инсулт – причина за почти 70% от всички смъртни случаи в света. Седем от всеки десет души умират, поради запушване на артериите на сърцето, или мозъка.

Нападение над медици в Сливен

Само за ден в Сливен имаше 2 случая на агресия над медици, съобщава Би Ти Ви. Коридорът в спешното отделение на сливенската болница е терен за сблъсъци, обиди и заплахи, смятат работещите там.

Сексът бил по-добър при социализма

Жените се радвали на двойно повече оргазми Жените са се радвали на по-голямо сексуално удоволствие по време на социализма. Това твърди авторитетният американски ежедневник "Ню Йорк Таймс" в свой

Откриха нов лек за оплешивяването

Американски учени откриха нов ефективен начин за борба с оплешивяването чрез стимулирането на производството на лактати, съобщи Лента, цитира БТА. Експертите активираха стволовите клетки в космения

Либидото спада от стреса, обилните килограми и цигарите

Непрекъснатите или честите стресови моменти и психологическият натиск потискат либидото. Освен това излишното тегло и нарушенията в обмяната на веществата също убиват сексуалното желание.

Последно от

Последно от

Съдът реши, че лицензът на ТВ 7 за ефирна телевизия е незаконно отнет от СЕМ

Лицензът на ТВ 7 и “Балкан Българска Телевизия” ЕАД за ефирна телевизия е бил незаконно отнет преди година от Съвета за електронни медии. Това реши тричленен състав на Върховния административен съд

Рекорд - за година парите в обращение са с 1,5 млрд. повече (Обзор)

Ръстът показва, че потреблението се увеличава, само за летни почивки до началото на август са изхарчени 800 млн. лева 14,2 млрд. лв. са парите в обращение към юни 2017 г., отчете БНБ.

Мелбърн най-добър за живеене, София дърпа с едно място

В първата десетка само 3 европейски града София е 86-а в класацията “Най-добър град за живеене” за 2017 г. на групата за проучвания и анализи “Иконъмист интелиджънс юнит”.

Икономиката ускори ръста си до 3,6 на сто (Обзор)

Българската икономика не само запази относително високия си ръст от първото тримесечие, но и го ускори до 3,6% през второто. Това сочат експресните данни на Националния статистически институт (НСИ).

БГ инвеститорът е млад мъж, с доходи около 1000 лв. месечно

Средностатистическият инвеститор чрез директни инвестиции и спестовни планове в България в повечето случаи е мъж, жител на голям град, на възраст между 35 и 44 години,

Офертите за толсистемата са постъпвали през няколко минути

За 44 минути са постъпили всички шест оферти за участие в търга за толсистемата. Това стана ясно малко преди отварянето на офертите. След като бе обявна поръчката на 19 май,
Четено Коментирано

Последни новини

Последно от

24 часа TV

Последно от

Последно от

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Заради лоша хигиена затвориха хижа в курортен комплекс "Беклемето", съобщава novini.bg. Здравната инспекция в Ловеч е спряла от експлоатация хижата лоши хигиенни условия. От инспекцията уточняват, че през юли в хижата била направена проверка по сигнал. Тогава било издадено предписание за извършване на хигиенни мероприятия, както и акт,

Кола помете и уби теле в близост до прохода Предела. Инцидентът станал на пътя Разлог - Симитли, а 55-годишният шофьор се движел със скорост около 50 км./ч.  Внезапно на пътното платно изскочило малко теленце. Водачът на автомобила не могъл да спре навреме и блъснал животното. Шофьорът не е пострадал, но теленцето умряло на място.

Световноизвестният български цигулар Васко Василев никога не е стъпвал в Гърция. Това призна самият виртуоз. Въпреки че е обиколил почти целия свят заради ангажименти, Василев не е успял да стигне до южната ни съседка. Той е имал спектакли във Франция, Англия, далечна Япония и още куп държави. През тази есен Васко се е заканил да отскочи до

© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.