На 18 септември рожден ден има

Руси Чанев, актьор
Чл.-кор. проф. д-р Аксиния Джурова, изкуствовед
Анелия Луцинова, актриса
Павел Поппандов, актьор
О.з.ген. Богомил Бонев, адвокат, бивш министър на вътрешните работи
Д-р Елена Кирчева, юрист и дипломат, бивш депутат
Елица Янкова, състезателка по борба, бронзова олимпийска медалистка
Доц. Иван Чалъков, социолог
Иво Димов, кмет на Димитровград, бивш депутат
Проф. Кузман Гиров, началник на Клиниката по съдова хирургия и ангиология към ВМА
Д-р Мариета Белчева, началник-лаборатория по микробиология в ДКЦ “Софиямед”
Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти
КоментариСортирай по:
Добави коментар
Добави коментар