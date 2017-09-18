На 18 септември рожден ден има

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/6452180 www.24chasa.bg 18.09.2017 06:42; 24 часа      0;
Димитър Рачков, актьор и тв водещ

Руси Чанев, актьор

Чл.-кор. проф. д-р Аксиния Джурова, изкуствовед

Анелия Луцинова, актриса

Павел Поппандов, актьор

О.з.ген. Богомил Бонев, адвокат, бивш министър на вътрешните работи

Д-р Елена Кирчева, юрист и дипломат, бивш депутат

Елица Янкова, състезателка по борба, бронзова олимпийска медалистка

Доц. Иван Чалъков, социолог

Иво Димов, кмет на Димитровград, бивш депутат

Проф. Кузман Гиров, началник на Клиниката по съдова хирургия и ангиология към ВМА

Д-р Мариета Белчева, началник-лаборатория по микробиология в ДКЦ “Софиямед”

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На 18 септември рожден ден има

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