На 4 октомври рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/6478843 www.24chasa.bg 04.10.2017 06:30; 24 часа      0;
Даниел Панов, кмет на Велико Търново

Проф. Георги Близнашки, юрист, служебен премиер

Здравко Здравков, футболен треньор

Ивайло Захариев, актьор

Проф. Иван Лалов, физик, бивш ректор на СУ

Красимир Стойчев, бизнесмен

Михаела Маевска, помощник-треньор на националния ансамбъл по художествена гимнастика, бивш капитан

Петкана Макавеева, баскетболна легенда

Роксана, попфолк певица

Росен Йорданов, криминален психолог

Проф. д-р Румен Гечев, депутат в 44-ото НС, бивш вицепремиер

Светлин Ивелинов, хореограф

Таско Ерменков, енергиен експерт, депутат в 44-ото НС

Христо Куртев, президент на “Юнион клуб”

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