На 4 октомври рожден ден имат

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Николов: Матей ме предаде Бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов е бил предаден от Матей Казийски. Това разкри самият диагонал по време на риалитито "Фермата". Двамата бяха първи приятели в продължение на години. Казийски се оттегли преди олимпийските игри в Лондон, след като изрази своето недоволство от работата на федерацията.

Уайлдър оцени Кубрат Пулев Шампионът на Световния боксов съвет Дионтей Уайлдър анализира шансовете на Кубрат Пулев в мача с Антъни Джошуа на 28 октомври. Двубоят ще се проведе в Кардиф. "Пулев има шансове, но от основно значение ще бъдат моментната подготовка, както и силата на психиката", сподели Уайлдър, който има 38 победи (37 с нокаут) от 38 мача.