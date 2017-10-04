На 4 октомври рожден ден имат

Проф. Георги Близнашки, юрист, служебен премиер
Здравко Здравков, футболен треньор
Ивайло Захариев, актьор
Проф. Иван Лалов, физик, бивш ректор на СУ
Красимир Стойчев, бизнесмен
Михаела Маевска, помощник-треньор на националния ансамбъл по художествена гимнастика, бивш капитан
Петкана Макавеева, баскетболна легенда
Роксана, попфолк певица
Росен Йорданов, криминален психолог
Проф. д-р Румен Гечев, депутат в 44-ото НС, бивш вицепремиер
Светлин Ивелинов, хореограф
Таско Ерменков, енергиен експерт, депутат в 44-ото НС
Христо Куртев, президент на “Юнион клуб”
Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти
КоментариСортирай по:
Добави коментар
Добави коментар