Пътната обстановка в страната към 21 часа

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/6737608 www.24chasa.bg 26.02.2018 21:25; 24 часа онлайн     

1. Метеорологична обстановка:

Температурите са в интервала от –12° до +2°.

Температури от метеостанциите на АПИ в °C:

- проход „Предела“: -6,4°

- Кресна: -1,5°

- проход „Република“: -10,3°

- Костандово: -6,8°

- проход „Шипка“: -15,5°

- проход „Петрохан“: -18,1°

Пътните настилки са мокри, на местата със снеговалеж, в планинските и усойни райони – частично заснежени, заледени и обработени.

2. Обстановка /състояние/ по РПМ:

2.1. Проходи:

2.1.1. Ограничения по проходите за текущия период:

- „Дюлински“ – забранен за всички МПС

- „Обзорски“ – забранен за МПС над 12 тона;

- „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т; задължително движение за всички МПС с вериги;

- „Превала“ – забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета; задължително движение за всички МПС с вериги;

- „Републиката“ – забранен за МПС над 12 тона;

- „Ришки“ – забранен за МПС над 12 тона;

- „Рожен“ – забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета; задължително движение за всички МПС с вериги;

- „Твърдишки” - забранен за всички МПС;

-„Печинско“ – забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета; задължително движение за всички МПС с вериги;

2.1.2. Временни ограничения по проходите:

- „Котленски” - затворен за МПС над 12 тона;

- „Предел” – затворен за МПС над 12 тона;

- „Троянски” - забранен за всички МПС;

2.1.3. Целогодишни ограничения за движение по проходите:

- „Върбишки” - затворен за всички МПС;

- „Златишки” - затворен за всички МПС;

- „Вратник” - забранен за МПС над 10 т;

- „Дюлински” - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т;

- „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4.

2.2. Автомагистрали:

- А1 „Тракия“:

Област Бургас: Ограничено е движението за всички МПС в двете посоки от Карнобат до Бургас поради намалена видимост и снегонавявания.

- А2 „Хемус“:

ОПУ София:

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по АМ „Хемус“ в двете посоки поради обилен снеговалеж

ОПУ Варна:

- Ограничено е движението на всички МПС по АМ "Хемус" в участъка Каспичан – Варна. Обходен маршрут по път III-2008 Варна - Девня по крайезерния път.

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път I-9 от Бяла до Обзор поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-208 от разклон Ветрино до гр. Провадия, поради почистване. Обходен маршрут: през с. Габърница - с. Петров дол - Провадия. /въвведено в 13:25 ч./

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4

- Ограничено е движението на всички МПС по път I-2 от граница Шумен до Ветрино поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-208 от пътен възел Ветрино до Провадия, поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2072 Вълчи дол – Добротич поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2901 Аксаковска панорама – Ветрино поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

ОПУ Шумен:

- Ограничава се движението на всички МПС по АМ "Хемус" в участъка ПВ „Каспичан“ – граница ОПУ Варна поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия

- А3 „Струма“: няма ограничения.

- А4 „Марица“: няма ограничения.

- А5 „Черно море“: няма ограничения.

- А6 „Люлин“:

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно в участъка от София до пътен възел „Даскалово“ поради обилен снеговалеж и снегопочистване

2.3. Други въведени извънредни ограничения на движението:

ОПУ Благоевград:

- Ограничено е движението по път II-84 Разлог – Велинград е ограничено за МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета /въведено в 19:35 ч. на 25.02/;

ОПУ Бургас:

- Ограничено е движението по път II-79 Вълчаново – Средец поради ПТП. Водачите изчакват на място

- ограничено за всички МПС по път III-906 гр.Варна – Горица затворен за всички МПС поради снегопочистване

- ограничено за всички МПС по път III-7305 от Камчия – Люляково поради снегопочистване

ОПУ Варна:

Ограничение на движението за всички МПС по път II-27 Червенци – Бдинци поради нулева видимост, силен вятър и снегонавяване.

ОПУ Велико Търново:

- Ограничено е движението по път III-405 Алеково – Козловец поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:37 ч./.

- Ограничено е движението по път III-407 Павел – Совата за МПС над 12 т. поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:51 ч./.

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4

ОПУ Видин:

- Ограничено е движението по път III-1412 от разклона за с. Бранковци до с. Раковица от км 2+150 до км 14+000 поради снегонавявания. Обходен маршрут: Кула - Киряево - Раковица. /въведено в 08:24 ч./;

- Ограничено е движението по път III-1413 Грамада – Синаговци за всички МПС, поради обилен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 09:26 ч./

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-121 от разклон за с. Раброво до разклон за с. Бориловец от км 20+860 до км 31+300 в двете посоки поради снегонавяване. /въведено в 10:55 ч./

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-121 от с. Шишенци до гр. Кула от км 33+400 до км 50+300 поради снегонавяване.

ОПУ Враца:

- Движение на МПС над 12 тона по път I-1 Сумер-Ботевград се осъществява двупосочно задължително с вериги поради силен снеговалеж.

ОПУ Габрово:

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4 за територията на област Габрово поради обилен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 15:52 ч/

ОПУ Добрич:

- Ограничено е движението за всички МПС по път II-27 Добрич – Владимирово – Бдинци поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път II-27 Добрич – Балчик поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-29 Добрич – Генерал Тошево – ГКПП „Йовково“ поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-71 Добрич – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Тервел – Алфатар – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-207 Кочмар – Тервел поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-293 Добрич – Крушари поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-296 Генерал Тошево – Каварна поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2077 Кочмар – Тервел – Межден поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2702 Генерал Киселово – Ведрина – Добрич поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7105 Добрич – Житница – Балик поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-7106 Кочмар – Карапелит поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2075 Орляк – Зърнево поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2903 Генерал Тошево – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението по за всички МПС по път III-2904 Кардам – Дуранкулак поради снегонавявания и лоша видимост

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2932 Крушари – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7102 Тервел – Ангеларии поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7103 Oногур – Телериг – Крушари поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-9002 Балчик – Генерал Тошево поради снегонавявания и лоша видимост

ОПУ Кърджали:

- Ограничено е движението по път III-865 Кърджали – Ардино за всички МПС с ремаркета и полуремаркета; /въведено в 07:51 ч./;

- Движението в участъка от път l-5 надлез Кирково - ГКПП Маказа се извършва задължително с вериги; /въведено в 16:23 ч./

- Ограничено е движението на МПС над 12 т. по път III-507 Кърджали-Мост поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.

- Движение с вериги на всички МПС по път II-58 Комунига-Тополово-Асеновград в участъка с. Комунига - гр. Асеновград

ОПУ Кюстендил:

- Ограничено е движението по I-6 Кюстендил-ГКПП Гюешево за ППС над 12 т. с ремаркета и полуремаркета поради силен снеговалеж и навявания

ОПУ Ловеч:

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-358 Шипково – Рибарица, поради обилен снеговалеж и почистване. /въведено в 16:25 ч./;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4 Ябланица – Севлиево поради обилен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 15:44 ч./;

ОПУ Пазарджик:

- Временно движението по път II-84 Разлог – Велинград е ограничено за МПС над 12 т поради снегопочистване. /въведено в 19:35 ч. на 25.02/;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път II-37 Пещера-Батак-Доспат, за всички останали МПС са задължителни вериги. /въведено в 14:51 ч./;

ОПУ Перник:

- Временно движението по път III-1801 Перник – Голямо Бучино е ограничено за всички МПС поради снегопочистване. /въведено в 06:59 ч/;

- Ограничено е движението за МПС над 12 тона двупосочно по път I-6 Перник – ГКПП Гюешево /въведено в 12:21 ч./

ОПУ Плевен:

- Временно е ограничено движението на МПС по път II-52 Никопол - Лозица поради снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 09:11 ч./

- Движението на МПС над 12 тона се осъществява задължително с вериги на територията на цялата област;

ОПУ Пловдив:

- Временно е ограничено движението за МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин - Кричим, поради силен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 08:58 ч./

- Временно е ограничено движението на МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по път II-86 Асеновград - Смолян поради силен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 08:58 ч./

- Движението на всички МПС по път II-58 Новаково – Кърджали задължително се осъществява с вериги; /въведено в 16:42 ч./

ОПУ Разград:

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-2 Русе – Разград – граница област Шумен поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път II-23 Русе – Дулово поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път II-49 Разград – Тутракан поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път III-702 Пристое – Лъвино поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път III-2001 Ветово – Глоджево поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път II-2002 Цар Калоян – Захари Стояново

Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2003 Дряновец – Сеново поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път III-2004 път I-2 – Балкански – път III-204

Ограничено е движението за всички МПС по път III-2005 Самуил – Подайва поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2102 Черешово – Бисерци поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2302 Сеново – Просторно поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2304 Малък Поровец – Острово поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2305 Исперих – Зебил поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2306 Тодорово – Къпиновци поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-4902 Побит Камък – Веселец поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-7002 Ясенково – Голям извор поради влошени метеорологични условия.

ОПУ-Русе:

- Ограничено движение по път I-5 Русе – Бяла за МПС над 12 тона поради силен снеговалеж и снегонавявания; /въведено в 07:50 ч./

- Ограничено е движението на всички МПС по път I-2 Русе – Разград поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-21 Русе – Силистра поради силен снеговалеж и ограничена видимост;

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-23 Русе – Карнобат поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.

- Ограничено движение по път II-51 Бяла-Попово за МПС над 12 тона поради силен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-5402 Ценово-Обретеник поради снегонавявания.

ОПУ Силистра:

- Ограничено е движението за всички МПС път I-7 Шумен – Силистра поради влошени метеорологични условия. /въведено в 15:06 ч./

- Ограничава се движението на всички МПС по път II-21 Русе – Силистра, поради влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-71 Силистра – Добрич поради обилен снеговалеж и снегопочистване;

Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-2077 Каблешково – Межден поради обилен снеговалеж и снегопочистване;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Алеково – Тервел поради обилен снеговалеж и снегопочистване;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-205 Тутракан – Веселец поради нулева видимост и снегонавявания. Обходен маршрут: с. Шуменци, Варненци, Белица, Царев дол.

ОПУ Сливен:

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-6 Гурково – Сливен поради обилен снеговалеж и влошена метеорологична обстановка.

- Ограничено е движението за МПС над 12 тона по път II-55 Гурково – Нова Загора поради влошена метеорологична обстановка.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-662 поради нулева видимост и влошена метеорологична обстановка.

ОПУ Смолян:

- Временно движението по път ІІІ-866 Девин – Михалково е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета поради снегопочистване. /въведено в 05:28 ч./;

- Временно движението по път III-864 Пампорово – Стойките е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета поради снегопочистване; /въведено в 05:28 ч./; задължително движение на всички МПС с вериги; /09:53 ч./

- Временно е ограничено движението на МПС над 12 тона за цялата област. /въведено в 07:51 ч./

ОПУ Смолян и ОПУ Пазарджик:

- Временно движението на МПС над 12 тона по път II-37 Пазарджик – граница област София е ограничено, поради обилен снеговалеж и почистване. /въведено в 12:40 ч./

- Временно движението по път II-37 Батак – Доспат е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета поради снегопочистване./въведено в 06:57 ч./;

ОПУ София:

- Движението на МПС над 12 тона по път I - 6 проход Гълъбец /Долно Камарци – Буново/ се осъществява само с вериги поради продължителен и обилен снеговалеж. /въведено в 11:53 ч./

- Движението на МПС над 12 тона по път I-1 Мездра – Ботевград се осъществява задължително с вериги;

ОПУ София и ОПУ Пловдив:

- Временно движението по път I-6 София – Карлово в посока София двупосочно е ограничено за МПС над 12 т поради снегопочистване. /въведено в 06:18 ч./;

ОПУ Стара Загора:

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-6 Мъглиж – Николаево поради лоши метеорологични условия.

Обходен маршрут: път I-5 Казанлък-Стара Загора - път II-66 Стара Загора-Нова Загора и II-55 Нова Загора-Гурково. /въведено в 14:00 ч./;

ОПУ Търговище:

- Ограничено е движението за МПС над 12 тона по път I-4 поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

ОПУ Шумен:

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-2 граница Разград – Шумен – граница Варна поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-7 Шумен – Силистра поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4

- Ограничено е движението за всички МПС път II-27 Памукчи – граница Варна поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона път II-73 Смядово – Карнобат поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-731 Радко Димитриево – Друмево поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради снегонавявания и ограничена видимост.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-207 Векилски – Тервел поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-2006 Мадара – Каспичан поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-701 Нови Пазар – Никола Козлево поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-702 Пристое – Духовец поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-2007 Каспичан – Златна Нива поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-2073 Никола Козлево – Векилски поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-2075 Зърнево – Никола Козлево поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-7003 Каолиново – Златна Нива поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-7005 Тодор Икономово – Каолиново поради влошени метеорологични условия.

ОПУ Ямбол:

- Ограничено движение за всички МПС по път Стефан Караджово - кръстовище с път II-79 Голямо крушово-Болярово поради снеговалеж, силен вятър и ограничена видимост.

- Ограничено e движението за всички МПС по път II-53 Калчево – Зорница поради снеговалеж, силен вятър и ограничена видимост.

3. Машини работили по зимното поддържане: 2375 бр.

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Учени създадоха метод за диагностициране на аутизъм чрез кръвен анализ

Учени от университета в Уорик, Англия, разработиха бърз тест, който открива сериозни разстройства на главния мозък, като аутизъм, съобщи Лайф. По думите им,

Кристин, която изтегли кредит за силикон в гърдите: Трудно бих живяла с 1500 лв. на месец (Видео)

Имам по 520 кубика във всяка гърда. Самата ми операция е половината от сумата, която изтеглих, а с останалата част заминах за Дубай. Изживях една арабска мечта. Имам годеник в момента.

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Парите за стаж не са дискриминация

Добавките за клас прослужено време не са дискриминация. Това става ясно от решение на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), която остави без уважение оплакване на работодателски организации по

“Алтерко” продаде част от бизнеса си за 8,8 млн.

“Алтерко” продава на “Линк мобилити груп аса” телекомуникационните си компании в Европа - “Тера Комюникейшънс”, “Теравойс”, “Алтерпей”, “Тера ком ро срл” и “Тера комюникейшънс дооел”.

Гинка Върбакова пред "24 часа": Не съм се срещала с Борисов, не познавам Пеевски

Няма офшорни компании в сделката за активите на ЧЕЗ, казва  собственичката на „Инерком България“ Не съм се срещала с Бойко Борисов, не познавам и Делян Пеевски.

Гинка Върбакова: Продажбата на ЧЕЗ не изисква одобрението на КЕВР

Продажбата на ЧЕЗ не изисква одобрението на комисията за енергийно и водно регулиране. Това стана ясно от отговорите на бизнесдамата Гинка Върбакова в интервю за bTV.

Цветан Кръстев: Електронните ни визитни картички се четат от мобилен телефон минимум 100 000 пъти

Ако спечелим „БАКБ Предизвикателство” ще си купим принтер за PVC карти - С какъв проект участвате в конкурса „БАКБ Предизвикателство”? - Проектът представлява визитни картички,

Живко Табаков: Създаването на Бургаски туристически район е застрашено

Отсъствието на трима кметове провалило учредителното събрание, пише на Борисов за съдействие 15 март е последният шанс за регистрацията на Бургаски черноморски туристически район след като първото му

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Гаджето на футболиста от „Ботев” (Пд) Тодор Неделев била ненаситна в леглото. Пловдивчанката Анита Терзийска изцеждала от секс 24-годишния национал дори във вечери преди мач, шушукат в лагера на майните. Според близки до отбора креватната стръвница Терзийска хич не се съобразявала със спортния режим на любимия си и изпивала силите на Тошко Неделев,

Водещата на сеирджийското предаване „Съдебен спор” по Нова телевизия Нана Гладуиш се върна от поредната лечебна процедура в Израел на 17 февруари вечерта . Ден по-рано, в борещата се за втори път с рака Нана не се появи в ефир. Вместо нея в ролята на водещ влезе съдия Иван Сотиров. „Днес няма да бъдем с моята любима телевизионна звезда Нана

Днес сутринта Мегз пусна кратко видео в историята си в инстаграм, в което се оплаква на феновете си, че цял ден ще остане затворена вкъщи. Каканашева не може да излезе никъде заради бурята и много лошото време навън. Изглежда все пак красавицата се е опитала да кара въпреки бурята. Тя е подценила лошото време и критичната пътна обстановка и е

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