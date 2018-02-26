Пътната обстановка в страната към 22.00 часа

1. Метеорологична обстановка:

Температурите са в интервала от –12° до +2°.

Температури от метеостанциите на АПИ в °C:

- проход „Предела“: -6,1°

- Кресна: -1,7°

- проход „Република“: -10,5°

- Костандово: -7,1°

- проход „Шипка“: -15,7°

- проход „Петрохан“: -18,2°

Пътните настилки са мокри, на местата със снеговалеж, в планинските и усойни райони – частично заснежени, заледени и обработени.

2. Обстановка /състояние/ по РПМ:

2.1. Проходи:

2.1.1. Ограничения по проходите за текущия период:

- „Дюлински“ – забранен за всички МПС

- „Обзорски“ – забранен за МПС над 12 тона;

- „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т; задължително движение за всички МПС с вериги;

- „Превала“ – забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета; задължително движение за всички МПС с вериги;

- „Републиката“ – забранен за МПС над 12 тона;

- „Ришки“ – забранен за МПС над 12 тона;

- „Рожен“ – забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета; задължително движение за всички МПС с вериги;

- „Твърдишки” - забранен за всички МПС;

- „Печинско“ – забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета; задължително движение за всички МПС с вериги;

2.1.2. Временни ограничения по проходите:

- „Котленски” – затворен за МПС над 12 тона;

- „Предел” – затворен за МПС над 12 тона;

- „Троянски” – забранен за всички МПС;

2.1.3. Целогодишни ограничения за движение по проходите:

- „Върбишки” - затворен за всички МПС;

- „Златишки” - затворен за всички МПС;

- „Вратник” - забранен за МПС над 10 т;

- „Дюлински” - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т;

- „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4.

2.2. Автомагистрали:

- А1 „Тракия“:

Област Бургас: Ограничено е движението за всички МПС в двете посоки от Карнобат до Бургас поради намалена видимост и снегонавявания.

- А2 „Хемус“:

ОПУ София:

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по АМ „Хемус“ в двете посоки поради обилен снеговалеж

ОПУ Варна:

- Ограничено е движението на всички МПС по АМ "Хемус" в участъка Каспичан – Варна. Обходен маршрут по път III-2008 Варна - Девня по крайезерния път.

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път I-9 от Бяла до Обзор поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-208 от разклон Ветрино до гр. Провадия, поради почистване. Обходен маршрут: през с. Габърница - с. Петров дол - Провадия. /въвведено в 13:25 ч./

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4

- Ограничено е движението на всички МПС по път I-2 от граница Шумен до Ветрино поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-208 от пътен възел Ветрино до Провадия, поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2072 Вълчи дол – Добротич поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2901 Аксаковска панорама – Ветрино поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

ОПУ Шумен:

- Ограничава се движението на всички МПС по АМ "Хемус" в участъка ПВ „Каспичан“ – граница ОПУ Варна поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия

- А3 „Струма“: няма ограничения.

- А4 „Марица“: няма ограничения.

- А5 „Черно море“: няма ограничения.

- А6 „Люлин“:

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно в участъка от София до пътен възел „Даскалово“ поради обилен снеговалеж и снегопочистване

2.3. Други въведени извънредни ограничения на движението:

ОПУ Благоевград:

- Ограничено е движението по път II-84 Разлог – Велинград е ограничено за МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета /въведено в 19:35 ч. на 25.02/;

ОПУ Бургас:

- Ограничено е движението за МПС над 12 т. по път II-79 Вълчаново – Средец поради ПТП. Водачите изчакват на място

- ограничено за всички МПС по път III-906 гр. Варна – Горица затворен за всички МПС поради снегопочистване

- ограничено за всички МПС по път III-7305 от Камчия – Люляково поради снегопочистване

ОПУ Варна:

- Ограничение на движението за всички МПС по път II-27 Червенци – Бдинци поради нулева видимост, силен вятър и снегонавяване.

ОПУ Велико Търново:

- Ограничено е движението по път III-405 Алеково – Козловец поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:37 ч./.

- Ограничено е движението по път III-407 Павел – Совата за МПС над 12 т. поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:51 ч./.

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4

ОПУ Видин:

- Ограничено е движението по път III-1412 от разклона за с. Бранковци до с. Раковица от км 2+150 до км 14+000 поради снегонавявания. Обходен маршрут: Кула - Киряево - Раковица. /въведено в 08:24 ч./;

- Ограничено е движението по път III-1413 Грамада – Синаговци за всички МПС, поради обилен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 09:26 ч./

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-121 от разклон за с. Раброво до разклон за с. Бориловец от км 20+860 до км 31+300 в двете посоки поради снегонавяване. /въведено в 10:55 ч./

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-121 от с. Шишенци до гр. Кула от км 33+400 до км 50+300 поради снегонавяване.

ОПУ Враца:

- Движение на МПС над 12 тона по път I-1 Сумер-Ботевград се осъществява двупосочно задължително с вериги поради силен снеговалеж.

ОПУ Габрово:

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4 за територията на област Габрово поради обилен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 15:52 ч/

ОПУ Добрич:

- Ограничено е движението за всички МПС по път II-27 Добрич – Владимирово – Бдинци поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път II-27 Добрич – Балчик поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-29 Добрич – Генерал Тошево – ГКПП „Йовково“ поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-71 Добрич – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Тервел – Алфатар – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-207 Кочмар – Тервел поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-293 Добрич – Крушари поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-296 Генерал Тошево – Каварна поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2077 Кочмар – Тервел – Межден поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2702 Генерал Киселово – Ведрина – Добрич поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7105 Добрич – Житница – Балик поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-7106 Кочмар – Карапелит поради обилен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2075 Орляк – Зърнево поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2903 Генерал Тошево – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението по за всички МПС по път III-2904 Кардам – Дуранкулак поради снегонавявания и лоша видимост

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2932 Крушари – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7102 Тервел – Ангеларии поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7103 Oногур – Телериг – Крушари поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-9002 Балчик – Генерал Тошево поради снегонавявания и лоша видимост

ОПУ Кърджали:

- Ограничено е движението по път III-865 Кърджали – Ардино за всички МПС с ремаркета и полуремаркета; /въведено в 07:51 ч./;

- Движението в участъка от път l-5 надлез Кирково - ГКПП Маказа се извършва задължително с вериги; /въведено в 16:23 ч./

- Ограничено е движението на МПС над 12 т. по път III-507 Кърджали-Мост поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.

- Движение с вериги на всички МПС по път II-58 Комунига-Тополово-Асеновград в участъка с. Комунига - гр. Асеновград

ОПУ Кюстендил:

- Ограничено е движението по I-6 Кюстендил-ГКПП Гюешево за ППС над 12 т. с ремаркета и полуремаркета поради силен снеговалеж и навявания

ОПУ Ловеч:

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-358 Шипково – Рибарица, поради обилен снеговалеж и почистване. /въведено в 16:25 ч./;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4 Ябланица – Севлиево поради обилен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 15:44 ч./;

ОПУ Пазарджик:

- Временно движението по път II-84 Разлог – Велинград е ограничено за МПС над 12 т поради снегопочистване. /въведено в 19:35 ч. на 25.02/;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път II-37 Пещера-Батак-Доспат, за всички останали МПС са задължителни вериги. /въведено в 14:51 ч./;

ОПУ Перник:

- Временно движението по път III-1801 Перник – Голямо Бучино е ограничено за всички МПС поради снегопочистване. /въведено в 06:59 ч/;

- Ограничено е движението за МПС над 12 тона двупосочно по път I-6 Перник – ГКПП Гюешево /въведено в 12:21 ч./

ОПУ Плевен:

- Временно е ограничено движението на МПС по път II-52 Никопол - Лозица поради снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 09:11 ч./

- Движението на МПС над 12 тона се осъществява задължително с вериги на територията на цялата област;

ОПУ Пловдив:

- Временно е ограничено движението за МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин – Кричим, поради силен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 08:58 ч./

- Временно е ограничено движението на МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по път II-86 Асеновград – Смолян поради силен снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 08:58 ч./

- Движението на всички МПС по път II-58 Новаково – Кърджали задължително се осъществява с вериги; /въведено в 16:42 ч./

ОПУ Разград:

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-2 Русе – Разград – граница област Шумен поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път II-23 Русе – Дулово поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път II-49 Разград – Тутракан поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-702 Пристое – Лъвино поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2001 Ветово – Глоджево поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път II-2002 Цар Калоян – Захари Стояново поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2003 Дряновец – Сеново поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2004 път I-2 – Балкански – път III-204

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2005 Самуил – Подайва поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2102 Черешово – Бисерци поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2302 Сеново – Просторно поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2304 Малък Поровец – Острово поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2305 Исперих – Зебил поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2306 Тодорово – Къпиновци поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-4902 Побит Камък – Веселец поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-7002 Ясенково – Голям извор поради влошени метеорологични условия.

ОПУ-Русе:

Ограничено е движението за всички МПС по третокласната пътна мрежа в област Русе поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено движение по път I-5 Русе – Бяла за МПС над 12 тона поради силен снеговалеж и снегонавявания; /въведено в 07:50 ч./

- Ограничено е движението на всички МПС по път I-2 Русе – Разград поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-21 Русе – Силистра поради силен снеговалеж и ограничена видимост;

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-23 Русе – Карнобат поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.

- Ограничено движение по път II-51 Бяла-Попово за МПС над 12 тона поради силен снеговалеж и снегонавявания;

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-5402 Ценово-Обретеник поради снегонавявания.

ОПУ Силистра:

- Ограничено е движението за всички МПС път I-7 Шумен – Силистра поради влошени метеорологични условия. /въведено в 15:06 ч./

- Ограничава се движението на всички МПС по път II-21 Русе – Силистра, поради влошени метеорологични условия;

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-49 Калчево – Кошу Дере поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението на всички МПС по път II-71 Силистра – Добрич поради обилен снеговалеж и снегопочистване;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-2077 Каблешково – Межден поради обилен снеговалеж и снегопочистване;

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Алеково – Тервел поради обилен снеговалеж и снегопочистване;

- Ограничено е движението на всички МПС по път III-205 Тутракан – Веселец поради нулева видимост и снегонавявания. Обходен маршрут: с. Шуменци, Варненци, Белица, Царев дол.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2305 Конево-Зебил поради обилен снеговалеж и снегопочистване.

ОПУ Сливен:

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-6 Гурково – Сливен поради обилен снеговалеж и влошена метеорологична обстановка.

- Ограничено е движението за МПС над 12 тона по път II-55 Гурково – Нова Загора поради влошена метеорологична обстановка.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-662 поради нулева видимост и влошена метеорологична обстановка.

ОПУ Смолян:

- Временно движението по път ІІІ-866 Девин – Михалково е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета поради снегопочистване. /въведено в 05:28 ч./;

- Временно движението по път III-864 Пампорово – Стойките е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета поради снегопочистване; /въведено в 05:28 ч./; задължително движение на всички МПС с вериги; /09:53 ч./

- Временно е ограничено движението на МПС над 12 тона за цялата област. /въведено в 07:51 ч./

ОПУ Смолян и ОПУ Пазарджик:

- Временно движението на МПС над 12 тона по път II-37 Пазарджик – граница област София е ограничено, поради обилен снеговалеж и почистване. /въведено в 12:40 ч./

- Временно движението по път II-37 Батак – Доспат е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета поради снегопочистване./въведено в 06:57 ч./;

ОПУ София:

- Движението на МПС над 12 тона по път I - 6 проход Гълъбец /Долно Камарци – Буново/ се осъществява само с вериги поради продължителен и обилен снеговалеж. /въведено в 11:53 ч./

- Движението на МПС над 12 тона по път I-1 Мездра – Ботевград се осъществява задължително с вериги;

ОПУ София и ОПУ Пловдив:

- Временно движението по път I-6 София – Карлово в посока София двупосочно е ограничено за МПС над 12 т поради снегопочистване. /въведено в 06:18 ч./;

ОПУ Стара Загора:

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-6 Мъглиж – Николаево поради лоши метеорологични условия.

Обходен маршрут: път I-5 Казанлък-Стара Загора - път II-66 Стара Загора-Нова Загора и II-55 Нова Загора-Гурково. /въведено в 14:00 ч./;

ОПУ Търговище:

- Ограничено е движението за МПС над 12 тона по път I-4 поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;

ОПУ Шумен:

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-2 граница Разград – Шумен – граница Варна поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път I-7 Шумен – Силистра поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона двупосочно по път I-4

- Ограничено е движението за всички МПС път II-27 Памукчи – граница Варна поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението на МПС над 12 тона път II-73 Смядово – Карнобат поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-731 Радко Димитриево – Друмево поради влошени метеорологични условия.

Ограничено е движението за всички МПС по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради снегонавявания и ограничена видимост.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-207 Векилски – Тервел поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2006 Мадара – Каспичан поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-701 Нови Пазар – Никола Козлево поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-702 Пристое – Духовец поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2007 Каспичан – Златна Нива поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2073 Никола Козлево – Векилски поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2075 Зърнево – Никола Козлево поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7002 Венец – Ясенково поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7003 Каолиново – Златна Нива поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7004 Тимарево – Струйно ограничено движение за всички МПС поради влошени метеорологични условия.

- Ограничено е движението за всички МПС път III-7005 Тодор Икономово – Каолиново поради влошени метеорологични условия.

ОПУ Ямбол:

- Ограничено движение за всички МПС по път Стефан Караджово - кръстовище с път II-79 Голямо крушово-Болярово поради снеговалеж, силен вятър и ограничена видимост.

- Ограничено e движението за всички МПС по път II-53 Калчево – Зорница поради снеговалеж, силен вятър и ограничена видимост.

3. Машини работили по зимното поддържане: 2375 бр.