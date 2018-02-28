Вижте състоянието на пътищата в страната към 17.30 часа

Вижте състоянието на пътищата в страната към 17.30 часа28.02.2018 18:44; 24 часа онлайн
1. Метеорологична обстановка:
Температурите са в интервала от –13° до + 2°.
Температури от метеостанциите на АПИ в °C:
- проход „Предела“: -4,5°
- Кресна: 0,4°.
- проход „Република“: -8,9°
- Костандово: -9,7°
- проход „Шипка“: няма информация.
- проход „Петрохан“: няма информация.
Времето над страната е облачно.
Вятър духа в областите Варна, Видин Добрич, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол.
Сняг вали в областите Габрово, Добрич, Сливен и Смолян.
Пътните настилки са предимно заснежени и обработени, съобщиха от пресцентъра на АПИ.
2. Обстановка /състояние/ по РПМ:
2.1. Проходи:
2.1.1. Ограничения за текущия период:
- „Айтоски“– забранен за МПС над 12 т.
- „Дюлински“ – забранен за всички МПС;
- „Обзорски“ – затворен за всички МПС;
- „Пампорово” – забранен за МПС над 3,5 т;
- „Печинско“ – отворен за всички МПС;
- „Превала“ – забранен за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета;
- „Предел“ – отворен за всички МПС;
- „Републиката“ – отворен за всички МПС;
- „Ришки“ – забранен за МПС над 12 т.;
- „Рожен“ – отворен за всички МПС;
- „Твърдишки” – забранен за МПС над 10 т;
- „Котленски” – затворен за МПС над 12 тона;
- „Троянски” – затворен за всички МПС;
- „Дюлински” – затворен за всички МПС;
2.1.2. Временни ограничения:
2.1.3. Целогодишни ограничения за движение по проходите:
- „Върбишки” - затворен за всички МПС;
- „Златишки” - затворен за всички МПС;
- „Вратник” - забранен за МПС над 10 т;
- „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т;
- „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4.
2.2. Автомагистрали:
- А1 „Тракия“:
Участък на Бургас и Ямбол:
- Временно движението по АМ Тракия в участъка Ямбол – Бургас е ограничено за всички МПС поради снеговалеж, силен вятър и снегонавявания. Обходен маршрут за МПС до 12 тона по направление Ямбол Бургас е път I-6 Петолъчката – Карнобат – Айтос – Бургас и обратно. Обходен маршрут за МПС над 12 тона по направление Ямбол Бургас е по път I-7 Ямбол – Елхово и по път II-79 Елхово – Болярово – Средец – Бургас.
- А2 „Хемус“:
ОПУ Шумен и Варна: Възстановено е движението на всички МПС по АМ "Хемус" в участъка Шумен - Варна. Затворен за движение на всички МПС е участъкът от пътен възел Слънчево до Варна само в посока Слънчево до Варна поради ПТП. Обходен маршрут: пътен възел Слънчево - път I-2 - Варна.
- А3 „Струма“: няма ограничения.
- А4 „Марица“: няма ограничения.
- А5 „Черно море“: няма ограничения.
- А6 „Люлин“: няма ограничения.
Временни ограничения в движението на МПС по първокласната пътна мрежа:
- път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция: няма ограничения.
- път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна:
Участък на Русе, Разград и Шумен:
- Временно движението по път I-2 Русе – Разград – Шумен е ограничено за МПС над 3,5 тона поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград:
Участък на Ловеч, Плевен и Русе:
- Временно движението на МПС над 12 тона по път I-3 Ябланица – Плевен - Русе само в посока Русе поради ограничения във вътрешността на страната.
- път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен: няма ограничения.
- път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция: няма ограничения.
- път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас:
ОПУ Перник:
- Временно се ограничава движението за МПС над 12 т двупосочно по път I-6 Перник – ГКПП Гюешево поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
ОПУ Стара Загора:
Временно е ограничено движението за всички МПС по път І-6 в участъка на гр. Мъглиж – гр. Гурково поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
Обходен маршрут: Стара Загора – Нова Загора – Гурково.
ОПУ Сливен:
- Временно движението на МПС над 12 т по път I-6 разклон за Твърдица – Петолъчката е ограничено поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Временно движението по път I-6 в участъка Гавраилово – Сливен се ограничава за движение на всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
ОПУ Бургас:
- Временно движението по път I-6 п.в. „Петолъчката“ – Бургас е ограничено за МПС над 12 т поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция:
ОПУ Шумен и ОПУ Силистра:
- Ограничено е движението за МПС над 3,5 по път Шумен – Силистра само в посока Силистра поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция: няма ограничения.
- път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция:
ОПУ Добрич:
- Временно е ограничено движението за всички МПС по път I-9 Дуранкулак – граница с Област Варна поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
ОПУ Варна:
- Ограничено е движението на МПС над 12 т по път I-9 Старо Оряхово - Обзор от км 141+500 до км 165+800 поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
ОПУ Бургас:
- Ограничено е движението за всички МПС по път I-9 Малко Търново - Козият рог от км 311+500 до км 313+000 поради паднали дървета и силен снеговалеж.
Обходен маршрут: Малко Търново - Обход на Малко Търново;
- Временно е ограничено движението на всички МПС през проход Обзорски поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Ограничено е движението за всички МПС по път I-9 Несебър - Равда поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Временно движението по път I-9 Поморие – Слънчев бряг е ограничено за всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
2.3. Други въведени извънредни временни ограничения на движението:
ОПУ Благоевград: няма ограничения.
ОПУ Бургас:
- Временно движението по път III-906 в участъка Дюлино – Бургас е ограничено за всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Временно движението по път III-6009 Миролюбово – Каблешково – Ахелой е ограничено за всички МПС;
- Временно е ограничено движението на всички МПС по път III-908 Варовник – Вълчаново ханче поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Временно е ограничено движението на всички МПС по път III-795 Вълчаново ханче - Малина поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Временно е ограничено движението на всички МПС по път III-539 Дюлино - Русокастро поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Временно движението по път III-2085 Руен – Горица е ограничено за всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Ограничено е движението за всички МПС по път III-6009 Каблешково - Ахелой поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Временно движението по път III-9061 с. Тънково - Слънчев Бряг от км 3+000 до км 7+900 е ограничено за всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
ОПУ Варна:
- Временно е ограничено движението за МПС над 12 т. по път II-29 Варна-Добрич поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Временно е ограничено движението за всички МПС по път III-2901 от Аксаковска панорама до Суворово,поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Временно е ограничено движението на всички МПС по път III-2902 от Аксаковска панорама до Кичево поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
ОПУ Велико Търново:
- Ограничено е движението по път III-405 Алеково – Козловец поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:37 ч./.
- Ограничено е движението по път III-407 Павел – Совата за МПС над 12 т. поради снегонавяване и нулева видимост /въведено в 00:51 ч./.
ОПУ Видин:
Временно се ограничава движението по път lll-1401 от км 0+000 до км 14+000 от
разкл. за с. Киряево до с. Раковица в двете посоки за всички МПС поради снегонавяване.
ОПУ Враца:няма ограничения.
ОПУ Габрово: няма ограничения.
ОПУ Добрич:
- Ограничено е движението за всички МПС по път II-27 Добрич – Владимирово – Бдинци поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
- Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път II-27 Добрич – Балчик поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.;
- Временно движението по път II-29 Добрич – Генерал Тошево – Кардам – ГКПП Йовково е ограничено за движение на всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Временно е ограничено движението за МПС над 3,5 т. по път II-29 Варна-Добрич поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Ограничено е движението на МПС над 12 т по път II-71 Добрич – Карапелит поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
- Ограничено е движението на всички МПС по път II-71 Карапелит – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
- Временно движението по път II-71 Добрич – Балчик е ограничено за всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Кочмар –Тервел – Силистра поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
- Ограничено е движението на всички МПС по път III-293 Добрич – Крушари поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
- Ограничено е движението на всички МПС по път III-296 Генерал Тошево – Каварна поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2077 Кочмар – Тервел – Межден поради обилен снеговалеж и снегонавявания;
- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2075 Орляк – Зърнево поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2702 Генерал Киселово – Ведрина – Добрич поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
- Ограничено е движението на всички МПС по път III-2903 Генерал Тошево – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
- Ограничено е движението по за всички МПС по път III-2904 Кардам – Дуранкулак поради снегонавявания и лоша видимост
- Ограничено е движението за всички МПС по път III-2932 Крушари – Росица поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
- Временно движението по път III-7102 Тервел – Ангеларий е ограничено за движение на всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Ограничено е движението за всички МПС по път III-7103 Oногур – Телериг – Крушари поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия;
- Временно движението по път III-7106 Карапелит – Кочмар е ограничено за движение на всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания;
- Ограничено е движението за всички МПС по път III-9002 Балчик – Генерал Тошево поради снегонавявания и лоша видимост
- Ограничено е движението за всички МПС по път III-9701 Добрич – Сърнино поради снегонавявания и лоша видимост
ОПУ Кърджали:
- Движение с вериги на всички МПС по път II-58 Комунига-Тополово-Асеновград в участъка с. Комунига - гр. Асеновград
ОПУ Кюстендил:няма ограничения.
ОПУ Ловеч:
- Ограничено е движението за всички МПС по път III-358 Шипково – Рибарица, поради обилен снеговалеж и почистване. /въведено в 16:25 ч./;
ОПУ Пазарджик:
- Временно движението по път II-37 Батак-Доспат е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета. Всички останали МПС задължително с вериги.
ОПУ Перник:
- Временно движението по път III-1801 Перник – Голямо Бучино е ограничено за всички МПС поради снегопочистване. /въведено в 06:59 ч/;
ОПУ Плевен:
- Временно е ограничено движението на МПС по път II-52 Никопол - Лозица поради снеговалеж и снегопочистване. /въведено в 09:11 ч./
ОПУ Пловдив:
- Движението на всички МПС по път II-58 Новаково – Кърджали задължително се осъществява с вериги; /въведено в 16:42 ч./
- Движението по път III-861 Югово – Лъки се осъществява задължително с вериги за всички МПС поради обилен снеговалеж.
- Движението по път III-8611 Белица – Загражден се осъществява задължително с вериги за всички МПС поради обилен снеговалеж.
ОПУ Разград:
- Ограничено е движението за всички МПС по път II-23 Русе – Кубрат поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път II-23 Кубрат – Дулово поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път II-49 Разград – Кубрат поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за всички МПС по път II-49 Кубрат – Тутракан поради влошени метеорологични условия.
- Ограничава се движението по път II-49 Разград – Търговище за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път II-51 Дралфа – Чудомир – Лозница – път I-2 поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-204 Разград – Попово поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-205 Разград – Исперих поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-206 Пороище – Лозница поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път III-702 Пристое – Лъвино поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2001 Ветово – Глоджево поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2002 Цар Калоян – Захари Стояново поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-2003 Дряновец – Сеново поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2004 път I-2 – Балкански – път III-204 поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-2005 Самуил – Подайва поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за всички МПС по път ІІІ-2102 Черешово – Бисерци поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-2302 Сеново – Просторно поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път ІІІ-2305 Исперих – Зебил поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-2306 Тодорово – Къпиновци поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-4902 Побит Камък – Веселец поради влошени метеорологични условия.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-4904 „/о.п. Разград - Кубрат/ - ЖП гара Разград – /Разград – Дянково/.
- Ограничено е движението за МПС над 12 т по път ІІІ-7002 Ясенково – Голям извор поради влошени метеорологични условия.
ОПУ-Русе:
- Временно движението по път II-21 Сливо поле – Русе е ограничено за МПС над 3,5 тона поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Ограничено е движението на всички МПС по път II-23 Русе – Кубрат поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия.
- Ограничено движение по път II-51 Бяла-Попово за МПС над 12 тона поради силен снеговалеж и снегонавявания.
- Временно е ограничено движението за МПС над 12 т по път II-54 гара Бяла - Вардим поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Временно движението на МПС над 12 тона по път III-5101 Пет кладенци - Борово е ограничено поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Временно е ограничено движението на МПС над 12 тона по път III-5201 разклон с. Пиперково - Новград поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
ОПУ Силистра:
- Ограничено е движението на МПС над 3,5 тона по път II-21 Силистра – Русе поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Ограничава се движението за МПС над 3,5 т по път II-23 Дулово – Исперих, поради влошени метеорологични условия;
- Ограничено е движението на всички МПС по път II-49 Старо село – Кубрат поради влошени метеорологични условия.
- Ограничава се движението за МПС над 3,5 т по път II-71 Силистра – Добрич поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Ограничено е движението на всички МПС по път III-205 Тутракан – Веселец поради нулева видимост и снегонавявания. Обходен маршрут: с. Шуменци, Варненци, Белица, Царев дол.
- Ограничено движението за всички МПС по път III-205 Исперих – Стефан Караджа поради обилен снеговалеж и навявания, като движението се извършва по обходен маршрут Царев дол – Черногор – Главиница – Исперих.
- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-207 Алеково – Тервел поради обилен снеговалеж и снегопочистване;
- Ограничено е движението на МПС над 12 тона по път III-2077 Каблешково – Межден поради обилен снеговалеж и снегопочистване;
- Ограничено е движението за МПС над 3,5 т по път III-2305 Конево - Зебил - Вълкан поради обилен снеговалеж и снегопочистване.
ОПУ Сливен:
- Временно движение по път ІІ-55 Гурково - Нова Загора е ограничено за МПС над 12 т поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Ограничено е движението за всички МПС път III-662 поради нулева видимост и влошена метеорологична обстановка.
ОПУ Смолян:
- Движението по път II-37 граница ОПУ Пазарджик – Барутин е забранено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета;
- Движението по път III-197 граница ОПУ Благоевград - Девин е забранено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета;
- Движението по път III-861 Лъки – местност Рожен от км 31+040 до км 42+971 - всички МПС да се движат с вериги, а автомобилите с маса над 12 т без ремаркета и полуремаркета поради обилна снежна покривка.
Обходен маршрут Лъки – Югово – Чепеларе – Рожен и обратно. Движението в района се регулира с пътни знаци.
- Движението по път III-8631 Момчиловци – проход Рожен е забранено за МПС над 12 тона с ремаркета и полуремаркета, а всички МПС задължително да се движат с вериги.
ОПУ София:
- Ограничава се движението по път II-62 Самоков – Дупница – Кюстендил поради обилен снеговалеж и снегопочистване за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж и снегопочистване.
- Ограничава се движението по път III-822 Самоков – Ихтиман поради обилен снеговалеж и снегопочистване.
ОПУ Стара Загора: няма ограничения.
ОПУ Търговище: няма ограничения.
- Ограничава се движението по път II-49 Разград – Търговище за МПС над 12 т. поради обилен снеговалеж.
ОПУ Хасково: няма ограничения.
ОПУ Шумен:
Поради обилен снеговалеж и снегонавявания е ограничено движението на МПС над 12 тона по път II-73 в участъка Шумен-Карнобат
– Поради обилен снеговалеж е ограничено движението на всички МПС по път III-207 в участъка Векилски-граница ОПУ Добрич
– Поради обилен снеговалеж е ограничено движението на всички МПС по път III-701 в участъка Нови пазар-граница ОПУ Силистра
– Поради обилен снеговалеж е ограничено движението на всички МПС по път III-2006 в участъка Мътница-Каспичан
– Поради обилен снеговалеж е ограничено движението на всички МПС по път III-2073 в участъка Никола Козлево-Векилски
– Поради обилен снеговалеж е ограничено движението на всички МПС по път III-2073 в участъка Златна нива-Пристое
– Поради обилен снеговалеж е ограничено движението на всички МПС по път III-2075 в участъка Никола Козлево-граница ОПУ Добрич
– Поради обилен снеговалеж е ограничено движението на всички МПС по път III-2082 в участъка Граница Варна-Мадара
– Поради обилен снеговалеж е ограничено движението на всички МПС по път III-7004 в участъка Хитрино-Струйно
ОПУ Ямбол:
- Временно движението по път II-53 Победа – Челник е ограничено з всички МПС поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.
- Ограничено движение за всички МПС по път Стефан Караджово – кръстовище с път II-79 Голямо крушово-Болярово поради снеговалеж, силен вятър и ограничена видимост.
3. Машини работили по зимното поддържане: 1018 бр.
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