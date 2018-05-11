На 11 май рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/6856797 www.24chasa.bg 11.05.2018 06:31; 24 часа     

Николай Димитров, кмет на Несебър

Георги Младенов, треньор по баскетбол

Димитър Ламбовски, икономист, бивш депутат

Проф. Евгений Дайнов, политолог

Кристиан Илиев, музикант от “Ку-ку бенд”

Кънчо Стойчев, социолог

Проф. Любомир Стойков, моден експерт

Мирела Иванова, поетеса

Мия Сантова, журналистка

Петко Симеонов, социолог, писател, политик, един от основателите на СДС и на Клуба за гласност и преустройство

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