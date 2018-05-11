На 11 май рожден ден имат

На 11 май рожден ден имат11.05.2018 06:31; 24 часа
Николай Димитров, кмет на Несебър
Георги Младенов, треньор по баскетбол
Димитър Ламбовски, икономист, бивш депутат
Проф. Евгений Дайнов, политолог
Кристиан Илиев, музикант от “Ку-ку бенд”
Кънчо Стойчев, социолог
Проф. Любомир Стойков, моден експерт
Мирела Иванова, поетеса
Мия Сантова, журналистка
Петко Симеонов, социолог, писател, политик, един от основателите на СДС и на Клуба за гласност и преустройство
Криско (Кристиан Талев), рапър
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Средно семейство пчели произвежда 0.95 кг восък годишно
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Реално парите за фермерите в ЕС ще намалеят повече
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Телетата растат по-добре с млекозаместител, отколкото с пълномаслено мляко
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3-кратното доене на кравите увеличава млечността им
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Последни данни за болести и нападения по земеделските култури
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Над 30 % от българите, работещи в Европа, са сезонни работници в земеделието