На 11 май рожден ден имат

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Стефан укроти Жана Датчанинът Бергендорф и певицата отново живеят заедно Законният съпруг на Жана Бергендорф - датчанинът Стефан, отново успя да прикотка и вразуми поп дивата, научи "България Днес" от отлично информирани източници. Семейството пак се е събрало да живее под един покрив със сина си Лео. Това обяснява и защо в последно време червенокосата изпълнителка

Луна си присажда коса!Брои 15 бона за интервенцията в Турция След като си опъна бръчките и подмени зъбите си с чисто нови, чалга антиката Луна е решила да си присади коса. Певицата, която подлуди съквартирантите си в шоуто „Биг Брадър: Most wanted”, се е доверила на турска клиника и вече е направила първите си консултации с виден специалист в областта, писа HotArena.