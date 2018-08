Сладкиш със сини сливи

35-ата церемония по раздаването на видео музикалните награди на MTV бе посветена на наскоро починалата Арета Франклин. Мадона, която отпразнува своята 60-годишнина в деня на кончината на соул кралицата, каза, че песента You make me feel like a natural woman е белязала началото на музикалната ѝ кариера.