Православен календар за 4 февруари

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/7271821 www.24chasa.bg 04.02.2019 06:38; 24 часа онлайн     

Преп. Исидор Пелусиотски. Св.мчк Иадор

Преп. Исидор бил роден в Египет в знатно семейство. Получил добро образование, но пожелал усамотен живот. Той бил подстриган в монашество, после се заселил в пустинно място в Долни Египет. Там се отдал на строго въздържание. Със своя благочестив живот привлякъл много сподвижници и ги учел на смирение и борба против страстите и светските помисли. Понесъл големи страдания от езичниците заради своите строги и изобличителни речи.

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