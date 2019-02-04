Православен календар за 4 февруари

Православен календар за 4 февруари04.02.2019 06:38; 24 часа онлайн
Преп. Исидор Пелусиотски. Св.мчк Иадор
Преп. Исидор бил роден в Египет в знатно семейство. Получил добро образование, но пожелал усамотен живот. Той бил подстриган в монашество, после се заселил в пустинно място в Долни Египет. Там се отдал на строго въздържание. Със своя благочестив живот привлякъл много сподвижници и ги учел на смирение и борба против страстите и светските помисли. Понесъл големи страдания от езичниците заради своите строги и изобличителни речи.
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