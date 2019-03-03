На 3 март рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/7325386 www.24chasa.bg 03.03.2019 06:01; 24 часа     

Величка Велянова, директор на Лицея за изучаване на италианси език - Горна баня

Веселин Пантелеев-Ешкенази, цигулар

Инж. Георги Божинов, бивш депутат

Георги Новаков, актьор

Димитър Шумналиев, писател и журналист

Ивет Григорова, собственичка на модна агенция “Ивет фешън”

Костадин Язов, бивш депутат

О.з. ген.-майор Любен Гоцев, дипломат, бивш депутат

Тодор Стойков, бивш баскетболист, президент на БК “Левски Лукойл”

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На 3 март рожден ден имат

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Променят движението през прохода Шипка за 3 март

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Православен календар за 2 март

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