На 3 март рожден ден имат

На 3 март рожден ден имат03.03.2019 06:01; 24 часа
Величка Велянова, директор на Лицея за изучаване на италианси език - Горна баня
Веселин Пантелеев-Ешкенази, цигулар
Инж. Георги Божинов, бивш депутат
Георги Новаков, актьор
Димитър Шумналиев, писател и журналист
Ивет Григорова, собственичка на модна агенция “Ивет фешън”
Костадин Язов, бивш депутат
О.з. ген.-майор Любен Гоцев, дипломат, бивш депутат
Тодор Стойков, бивш баскетболист, президент на БК “Левски Лукойл”
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