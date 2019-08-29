На 29 август рожден ден имат

80 процента от нощувките в Добричко идват от чужденци Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2019 г. в Добричка област намаляват с 1.3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 81 100 - сочат данните на отдел „Статистически