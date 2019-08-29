На 29 август рожден ден имат

На 29 август рожден ден имат29.08.2019 06:15; 24 часа
Д-р Никой Петров, лекар
Стилиян Иванов, режисьор
Проф. Мариана Евстатиева-Биолчева, режисьор, преподавател в Нов български университет
Гергана Плетньова, актриса
Душана Здравкова, юрист, бивш евродепутат
Осман Октай, бивш зам.-председател на ДПС
Д-р Пламен Димитров, психолог
Светлана Шаренкова, издател, председател на Форум “България-Русия”
Александър Койчев Иванов, депутат в 44-ото НС
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