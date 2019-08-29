На 29 август рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/7627841 www.24chasa.bg 29.08.2019 06:15; 24 часа     

Д-р Никой Петров,  лекар

Стилиян Иванов, режисьор

Проф. Мариана Евстатиева-Биолчева, режисьор, преподавател в Нов български университет

Гергана Плетньова, актриса

Душана Здравкова, юрист, бивш евродепутат

Осман Октай, бивш зам.-председател на ДПС

Д-р Пламен Димитров, психолог

Светлана Шаренкова, издател, председател на Форум “България-Русия”

Александър Койчев Иванов, депутат в 44-ото НС

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Справочник

Днес почитаме преподобни Анастасий Струмишки, вижте имениците

Отсичане главата на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Преп. Анастасий Струмишки Св . Йоан вървял преди Христос и разказвал за него. Затова и го нарекли Предтеча.

На 29 август рожден ден имат

Д-р Никой Петров,  лекар Стилиян Иванов, режисьор Проф. Мариана Евстатиева-Биолчева, режисьор, преподавател в Нов български университет Гергана Плетньова, актриса Душана Здравкова, юрист

Променя се организацията на движение за ремонт на ул. "Каменоделска"

От 29.08.2019 г. до 12.09.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства /ППС/, както следва: - по източното пътно платно и релсовия път на ул. „Каменоделска” между ул

От 22 часа мият замърсените платна около Сточна гара в София

От 22.00 часа тази нощ, 28.08.2019г., се създава временна организация на движението в района на Сточна гара с цел извършване на миене на замърсените пътни платна от разлив на цистерна

Оживление

Последно от

Последно от

Още от Справочник

Движението в тунел "Топли дол" на "Хемус" към София в една лента утре до 15.30 часа

Утре от 9:30 ч. до 15:30 ч. движението по АМ "Хемус" в тунел "Топли дол" в посока София ще се осъществява в една лента, поради ремонтни дейности на осветителните тела в съоръжението

29 са ранени при катастрофи в страната през денонощието

Двайсет и девет човека са били ранени в 28 катастрофи, станали през изминалото денонощие. Това съобщиха от МВР. На територията на столицата са регистрирани 28 леки и 4 тежки пътнотранспортни

Катастрофа около 122 км на АМ "Тракия" в посока София, движението е в една лента

Временно движението при км 122 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в една лента поради ПТП, информират от пресцентъра на АПИ. Движението се регулира от "Пътна полиция"

Ген. Константин Попов празнува семейно в София

Ген. Константин Попов празнува семейно в София В най-близък семеен кръг ще посрещне рождения си ден председателят на Комисията по отбрана на 44-ото народно събрание ген. Константин Попов.

На 28 август рожден ден имат

Силвия Лулчева, актриса Георги Кадиев, лидер на партия “Нормална държава”, бивш депутат и журналист от “24 часа” Гергана Микова, областен управител на Стара Загора Ивайло Балабанов,

Последно от

Последно от

Актуално от

Светкавицата при селфи състарява кожата

Ирански учени препоръчаха на хората, които често си правят селфита, да изключват светкавицата, защото тя състарява кожата, съобщи в. "Мирър". Светоизлъчващите диоди

Учени работят по ваксина срещу рак на кожата

Все още в Израел доста често по радиото и по телевизията повтарят клип на министерството на здравеопазването, в който се напомня на хората да пият повече вода и да не излизат без слънцезащитен крем

8 случая на листериоза у нас от началото на 2019 г.

Епидемия от листериоза бе установена в Испания. Бактерията се развива в непастьоризирано мляко, неузряло сирене или в месо. В Испания има 150 заболели, а един човек е починал

Проф. Емил Паскалев: Програмата за насърчаване на донорството ще раздвижи листите на чакащите за трансплантация

Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията, публикувана на обществено обсъждане от Министерство на здравеопазването

Какво значи слабо сърце?

Отговаря д-р Борислав Ацев, кардиолог, консултант на "24 часа" от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г. Слабо сърце е популярното наименование на най-разпространения клиничен синдром в

Откриха 128-годишен мъж в Тайланд, може да претендира за един от най-старите на планетата

В Тайланд откриха мъж на 128 години. Той живее в провинция Удон Тани в Североизночен Тайланд заедно със 70-годишната си съпруга, съобщава БГНЕС. Двамата имат 7 деца и 11 внуци.

Последно от

Последно от

Българска народна песен в реклама на Мерцедес

Българската народна песен “Бре, Петрунко” в аранжимент на Емил Струнджев озвучава рекламен клип на автомобилния гигант Mercedes. Фолклорната музика е фон във видеото,

Под мостовете: боклуци, стари гуми, летни кошари и сеновали

Наесен отпадъците могат да предизвикат наводнения по магистралите От общо 3808 мостови пътни съоръжения в България - мостове и виадукти, под 120 е открита нерегламентирана дейност

Нено Димов подписа договори за водна инфраструктура с ВиК Пловдив и Ямбол

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и Спартак Николов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, днес подписаха договор за изграждане на ВиК инфраструктура.

Борисов се похвали с намаляването на брутния външен дълг във фейсбук

Продължава тенденцията за намаляване на брутния външен дълг в сектор „Държавно управление“. Според данните на БНБ към края на месец юни той е 5,4 млрд

80 процента от нощувките в Добричко идват от чужденци

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2019 г. в Добричка област намаляват с 1.3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 81 100 - сочат данните на отдел „Статистически

Китай се нуждае от повече професионалисти в областта на трансграничната електронна търговия

Китай бърза да подготви повече специалисти в областта на трансграничната електронна търговия, за да задоволи растящото търсене на професионалисти, предава Радио "Китай"

Избрано от Google

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

Последно от

24 часа TV

Последно от

Последно от

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Даниел Тамахкяров е прапраплеменник на Апостола 29-ият жив наследник на Апостола на свободата проплака в Стара Загора! Роденият преди точно шест дни Даниел Тамахкяров е потомък на Васил Левски. Рожбата на Тихомир и Даниела се появява на бял свят в АГ комплекса на старозагорската болница "Проф. д-р Стоян Кръстевич".

Заварката с Марко станала в Слънчака Гореща любов с 28-годишен италианец завъртя Лейди Би преди броени дни. Заварката между хип-хоп певицата и Марко от Сицилия се случила в клуб в Слънчев бряг, където през лятото пее разкрепостената секси изпълнителка. Новината съобщи пред "България Днес" самата Лейди Би,

Габриела Радославова публикува снимка на чаровното бебе Леа Мис Джуки показа дъщеричката си. Каквато е традицията при майките, Габриела Радославова, която вече по мъж носи фамилията Гълъбова, публикува снимка на чаровната Леа в деня, в който тя навърши 40 дни. Блондинката роди на 17 юли своето отроче.

© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.