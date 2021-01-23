На 23 януари рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/9439373 www.24chasa.bg 23.01.2021 06:11; 24 часа     

Денис Ризов, музикант и продуцент

Глория Димитрова, главен директор маркет мениджмънт “Алианц България”

Хубен Черкелов, художник

Виктор Божинов, режисьор

Дарин Димитров, кмет на Търговище

Д-р Веселин Бучков, началник-отделение Анестезиология лечение в МБАЛ “ЗДРАВЕ”-Велинград

Д-р Спас Патишанов, началник АГ отделение в УМБАЛ “Пълмед”

Адела Пеева, режисьор

Андреа, попфолк певица

Йордан Ефтимов, поет

Константин Атанасов - Щуреца, композитор и китарист

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