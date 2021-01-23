На 23 януари рожден ден имат

На 23 януари рожден ден имат23.01.2021 06:11; 24 часа
Денис Ризов, музикант и продуцент
Глория Димитрова, главен директор маркет мениджмънт “Алианц България”
Хубен Черкелов, художник
Виктор Божинов, режисьор
Дарин Димитров, кмет на Търговище
Д-р Веселин Бучков, началник-отделение Анестезиология лечение в МБАЛ “ЗДРАВЕ”-Велинград
Д-р Спас Патишанов, началник АГ отделение в УМБАЛ “Пълмед”
Адела Пеева, режисьор
Андреа, попфолк певица
Йордан Ефтимов, поет
Константин Атанасов - Щуреца, композитор и китарист