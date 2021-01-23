На 23 януари рожден ден имат

Любовта на двама англичани проправи път на хора със синдрома на Даун да се женят Kогато двамата се раждат, за заболяването им се знае все още малко. По това време родителите на страдащите от синдрома на Даун деца са насърчавани да ги поверяват на специализирани домове за отглеждане, а не да остават в семейството, както е днес