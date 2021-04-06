На 6 април рожден ден имат

На 6 април рожден ден имат06.04.2021 06:11; 24 часа
Васил Михайлов, актьор
Проф. д-р Огнян Хаджийски, шеф на отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ “Медика Русе”
Румяна Нейкова, олимпийска и световна шампионка по гребане
Нана Гладуиш, телевизионна водеща
Атанас Гаров, управляващ партньор в “Гаритидж инвестмънт мениджмънт”, председател на Националната волейболна лига
Акад. Петър Попиванов, математик
Веселин Ранков, актьор
Ваня Гешева, олимпийска шампионка по гребане
Проф. д-р Вили Лилков, бивш лидер на ДСБ-София, и депутат
Проф. Мила Сантова, изкуствовед