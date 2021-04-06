На 6 април рожден ден имат

Сравнение на последните 4 вота Бюлетините на ДОСТ така и не се върнаха при ДПС “Градската десница” с 300 000 както обикновено, но този път са за една, не за 3 сили като преди 4 г. Резултатите в гласове на някои от по-големите партии и коалиции, регистрирани на изборите в неделя, са много подобни на числата от изборите за Европейски парламент на 26