На 6 април рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/9681662 www.24chasa.bg 06.04.2021 06:11; 24 часа     

Васил Михайлов, актьор

Проф. д-р Огнян Хаджийски, шеф на отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ “Медика Русе”

Румяна Нейкова, олимпийска и световна шампионка по гребане

Нана Гладуиш, телевизионна водеща

Атанас Гаров, управляващ партньор в “Гаритидж инвестмънт мениджмънт”, председател на Националната волейболна лига

Акад. Петър Попиванов, математик

Веселин Ранков, актьор

Ваня Гешева, олимпийска шампионка по гребане

Проф. д-р Вили Лилков, бивш лидер на ДСБ-София, и депутат

Проф. Мила Сантова, изкуствовед

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