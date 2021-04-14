На 14 април рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/9704565 www.24chasa.bg 14.04.2021 06:11; 24 часа     

Захари Карабашлиев, писател и драматург, главен редактор на издателство “Сиела”

Комисар Явор Колев, експерт по киберсигурност, бивш началник на отдел “Киберпрестъпност” в ГДБОП

Анджела Родел, етномузиколог, преводачка, актриса

Мартин Димитров, основател и творчески директор на рекламна агенция “Нитрам”

Милко Младенов, кмет на район “Люлин” - София

Павел Гуджеров, кмет на община Раковски

Сашо Йовков, журналист

Силвия Великова, журналистка

О.з. ген.-полк. Цветан Тотомиров, бивш началник на ГЩ на БА

Витомир Саръиванов, журналист

Димитър Дъбов, бивш депутат

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