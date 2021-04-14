На 14 април рожден ден имат

На 14 април рожден ден имат14.04.2021 06:11; 24 часа
Захари Карабашлиев, писател и драматург, главен редактор на издателство “Сиела”
Комисар Явор Колев, експерт по киберсигурност, бивш началник на отдел “Киберпрестъпност” в ГДБОП
Анджела Родел, етномузиколог, преводачка, актриса
Мартин Димитров, основател и творчески директор на рекламна агенция “Нитрам”
Милко Младенов, кмет на район “Люлин” - София
Павел Гуджеров, кмет на община Раковски
Сашо Йовков, журналист
Силвия Великова, журналистка
О.з. ген.-полк. Цветан Тотомиров, бивш началник на ГЩ на БА
Витомир Саръиванов, журналист
Димитър Дъбов, бивш депутат