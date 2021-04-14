На 14 април рожден ден имат

Един въпрос се питаха стотици хиляди зрители у нас през пролетта на 2019-а - “кой е убиецът в “Дяволското гърло”? Но не заради криминалните хроники в новинарските емисии, а заради нов български сериал. Озаглавен като едноименната пещера в близост до Смолян, историята в него бе за разследването на серия мистериозни убийства в района на Родопите на