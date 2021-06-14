На 14 юни рожден ден имат

Разхлабване на мерките срещу COVID-19 се предвижда от тази седмица. Предложението е, ваксинираните да могат свободно и без маска да посещават концерти, фризьор и фитнес, предаде БНТ. Идеята е маските да отпаднат и за служители в малки офиси и заведения за хранене. Очаква се да бъде издадена заповедта