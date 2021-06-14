На 14 юни рожден ден имат

Гергана Паси, президент на "ПанЕвропа" в България, основател на Дигитална национална коалиция", бивш министър по европейските въпроси
Михаела Калайджиева, юрист, генерален директор на "Корпоративна политика" в "Теленор"
Любомир Кючуков, директор на Института за икономически и международни отношения
Йордан Матеев, бивш изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия
Радослав Спасов, кинооператор и режисьор
Пламен Константинов, треньор по волейбол, селекционер на мъжкия национален отбор по волейбол 2014-2018
Вероника Делибалтова, юрист, зам.-председател на Асоциацията на младите юристи, бивш председател на младежкото БСП
Крум Савов, спортен журналист
Кирил Йорданов, бивш кмет на Варна
Николай Иванов, бивш национал по волейбол
София Бобчева, актриса
Валентин Михов, журналист