На 7 юли рожден ден имат

07.07.2021 06:14;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/9960118 www.24chasa.bg

Антон Радичев, актьор

Д-р Таня Андреева, акушер-гинеколог, бивш министър на здравеопазването

Проф. д-р Владимир Михайлов, изкуствовед

Иван Токаджиев, художник, бивш директор на БНТ

Проф. Пенчо Пенев, бивш министър на правосъдието и конституционен съдия

Мая Вапцарова, кинорежисьор

Силвия Петкова, актриса

Петър Янков, метеоролог, управител на ТВ МЕТ

Доц. д-р Бойко Великов, бивш директор на БОРКОР

Бончо Генчев, бивш футболист, национал от САЩ'94

Д-р Венцислав Грозев, бивш председател на БЛС

Екатерина Томова, писателка

Живко Вангелов, световен шампион и европейски шампион по класическа борба

Кирил Ефремов, актьор

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