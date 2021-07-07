Антон Радичев, актьор
Д-р Таня Андреева, акушер-гинеколог, бивш министър на здравеопазването
Проф. д-р Владимир Михайлов, изкуствовед
Иван Токаджиев, художник, бивш директор на БНТ
Проф. Пенчо Пенев, бивш министър на правосъдието и конституционен съдия
Мая Вапцарова, кинорежисьор
Силвия Петкова, актриса
Петър Янков, метеоролог, управител на ТВ МЕТ
Доц. д-р Бойко Великов, бивш директор на БОРКОР
Бончо Генчев, бивш футболист, национал от САЩ'94
Д-р Венцислав Грозев, бивш председател на БЛС
Екатерина Томова, писателка
Живко Вангелов, световен шампион и европейски шампион по класическа борба
Кирил Ефремов, актьор
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Днес ще е слънчево, над Източна България може да превали
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Локдаунът в Сидни ще бъде удължен с още една седмица
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Георги Стойчев: Във Варна, Русе и Търново има повече студенти, отколкото местният пазар на труда може да поеме
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Тарталети с малинов мус
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Инж. Владимир Кисьов: В момента няма леви и десни, има можещи и неможещи
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На 7 юли рожден ден имат