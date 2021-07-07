На 7 юли рожден ден имат

1. Прибирате се уморени след работния ден и сядате на дивана, за да погледате малко телевизия или да поиграете на любимата си видеоигра. В това време партньорът ви приготвя вечеря. Обикновено как се държи той/тя тогава? а) Когато той/тя приготвя вечерята, почти никога не го прави на голям въпрос. В повечето случаи си делим кухненските задължения и