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Кола гори на магистрала "Тракия" край Ямбол (Видео...

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Д-р Миряна Сечанова, хирург-мамолог: Сентинелната биопсия ни дава точна информация за разпространението на рака на гърдата с много по-малка хирургична травма

Д-р Миряна Сечанова, хирург-мамолог: Сентинелната биопсия ни дава точна информация за разпространението на рака на гърдата с много по-малка хирургична травма

Методът е едновременно щадящ и изключително информативен, а възстановяването е по-бързо и с мин...

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