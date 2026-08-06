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Имате пропуски в здравното осигуряване? Платете ги в НАП, за да ползвате правата си по здравна каса
Изкуствен интелект създава напълно нови вируси
Получените 16 нови вируса са създадени така, че да заразяват бактерии и не представляват заплах...
Революция. Идва ерата на д-р Хаус
Лекари, биохимици, фармацевти и изследователи работят като един - светкавична диагноза, прецизн...
Закриват постове на 440 в администрацията - вдигат доходите на лекари и сестри
Спешните центрове се обединяват в една структура Закриват се всички 28 регионални здравни инспе...
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Проф. Сотир Марчев, дмн: Спортувайте с хора, „колелото“ в хола често става най-скъпата закачалка за пране
Тренировките вкъщи отпадат най-лесно. Компанията дава предимството заради събирането на хора с ...
Д-р Миряна Сечанова, хирург-мамолог: Сентинелната биопсия ни дава точна информация за разпространението на рака на гърдата с много по-малка хирургична травма
Методът е едновременно щадящ и изключително информативен, а възстановяването е по-бързо и с мин...
Одобриха по ускорен механизъм първото в света хапче за висок холестерол с действие като инжекция
Хората с екстремно висок холестерол вече имат нова възможност за лечение Американската агенция ...
Ако ограничим яденето до 9 ч на ден, можем да отложим деменцията
Вечерята трябва да е четири часа преди лягане, показва проучване Световната здравна организация...
На 83 г. Мик Джагър е обсебен за тялото си: по 2 часа на ден - йога, плуване, колело, кикбокс
За желязната дисциплина го вдъхновява баща му, който е бил учител по физическо Присъствието на ...
УНИЦЕФ и СЗО призовават държавите: подкрепете кърменето!
В навечерието на Световната седмица на кърменето със съвместно изявление излязоха изпълнителния...
Изкуствен интелект създава напълно нови вируси
Получените 16 нови вируса са създадени така, че да заразяват бактерии и не представляват заплах...
Революция. Идва ерата на д-р Хаус
Лекари, биохимици, фармацевти и изследователи работят като един - светкавична диагноза, прецизн...
Мобилен кабинет за безплатни прегледи за жени, мечтаещи за дете, обиколи от Силистра до Петрич
Всеки шести има проблем със зачеването Изи Кредит и фондация „Мечта за дете“ осигуриха безплатн...