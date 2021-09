Европейската комисия одобри нова терапия за атопичен дерматит при възрастни и деца над 12 години

Европейската комисия одобри за употреба в Европейския съюз ново лекарство (Upadacitinib) за атопичен дерматит на американската биофармацевтична компания АбВи. Терапията е под формата на таблетки и се прилага при възрастни и деца над 12 години, които страдат от умерена и тежка форма на атопичен дерматит.

Одобрението е получено на база на резултатите от

едно от най-големите регистрационни проучвания

фаза 3 в дерматологията с повече от 2500 пациенти. (1)

Атопичният дерматит е хронично възпалително заболяване, което се проявява под формата на обрив, придружен със силен, постоянен сърбеж, сухота, напукване, зачервяване и загрубяване на кожата. Симптомите при умерена и тежка форма на заболяването са сериозни и продължителни (2) . От сърбеж се оплакват 85% от пациентите, а при 77% е налице силна кожна болка или дискомфорт (3). Част от пациентите развиват съпътстващи заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, костно-ставната система и др.(4)

Атопичният дерматит е едно от най-често срещаните дерматологични заболявания, като около 20 % от пациентите са с умерена и тежка форма.(5)

Разработен от екип от учени на АбВи, Upadacitinib представлява JAK инхибитор (Янус киназен инхибитор), който е проучван при няколко други имунозависими възпалителни заболявания освен атопичен дерматит. Продуктът вече е одобрен за употреба в Европейския съюз и САЩ при ревматоиден артрит, псориатичен артрит и болест на Бехтерев.

„JAK-инхибиторите представляват малки молекули със специфичен прицелен механизъм на действие и водят до

значително облекчаване на най-тежките симптоми

при атопичен дерматит. Те се приемат под формата на таблетки и потискат точно определени цитокини (сигнални молекули, които регулират имунитета и възпалителните процеси в организма), така че да овладеят процеса на възпалителната реакция и да блокират патологичната свръхреакция. Това успокоява имунната система и спомага за облекчаване симптомите на заболяването“, заявява проф. Алън Ървайн от Тринити Колидж Дъблин, Ирландия, който е един от главните изследователи на новия медикамент.

„Лекарите се нуждаят от повече терапевтични средства, които да им помогнат да лекуват и държат под контрол това сложно заболяване. Степента и скоростта на изчистване на кожата и облекчаване на сърбежа в клиничните проучвания фаза 3 на Upadacitinib са много обнадеждаващи. Тези резултати имат

потенциал да доведат до по-високи цели

в лечението при пациенти с умерен и тежък атопичен дерматит“, коментира проф. Ървайн по повод одобрението на новата терапия.

„С одобрението на Upadacitinib отбелязваме значимо постижение на АбВи в стремежа да трансформираме грижата за пациентите с атопичен дерматит - казва д-р Кирил Николчев, управител на АбВи за България - Щастливи сме да предоставим допълнителна възможност за лечение, за да облекчи тежестта на неумолимия сърбеж и обрив, с които много от тези пациенти се борят ежедневно.“

След одобрението от Европейската комисия предстоят редица административни процедури, за да започне медикаментът да се заплаща и в България от Националната здравноосигурителна каса. Едно от най-големите предизвикателства пред достъпа за пациентите е, че към момента

здравната каса не покрива никакви терапии

за атопичен дерматит. Надеждите на пациенти и специалисти са, че институциите ще разпознаят социалната значимост на проблема и ще включат заболяването в Списъка на заболяванията, за които НЗОК заплаща домашно лечение.

