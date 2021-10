„Поеми дъх с надежда“ повишава познаваемостта на Идиопатичната белодробна фиброза

Ранното й диагностициране забавя прогресията на заболяването

За да обясним прогресията на болестта, инсталирахме ледена скулптура на бял дроб в центъра на София. С времето ледът започна да се топи и скулптурата да се разпада, както и белият дроб се уврежда прогресивно при белодробната фиброза.

Ако чувствате умора, имате суха кашлица и прогресиращ задух – консултирайте се с вашия лекар!

Идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) е рядко заболяване.[1,2] Много състояния, причиняват белодробна фиброза. В много случаи причината никога не се открива и затова заболяването се нарича идиопатична белодробна фиброза. ИБФ причинява прогресивно увреждане на белите дробове, което ограничава количеството кислород, което белите дробове доставят до основни органи в тялото.[3]

Някои белодробни фибрози могат да бъдат причинени от автоимунни състояния, каквото е системната склероза, още позната като склеродермия. Рядко, нелечимо автоимунно заболяване, което засяга съединителната тъкан в тялото.[4,5,6] Най-честите симптоми на белодробно заболяване при склеродермия са диспнея, умора и непродуктивна кашлица[7]

Кампания на Boehringer Ingelheim и Българско Дружество по Белодробни Болести (ББДБ).

