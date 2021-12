Как витамин D помага при Covid-19

Витамин D е важно хранително вещество, стероиден хормон, от който тялото се нуждае, за да изгради и поддържа костите здрави. Ето какво знаем за връзката му с имунната система, COVID-19 и ваксините

Слънчевата светлина е основният източник на витамин D - кожата абсорбира ултравиолетовите лъчи на слънцето и ги превръща във веществото.

Много хора обаче страдат от дефицит на витамин D, особено през студените месеци. Според проучвания 78% от българите имат недостиг на слънчевия витамин (1). Шансът да нямате достатъчно витамин D е по-висок през зимата, както и ако сте над 60 г., не се храните здравословно или имате по-тъмен тен на кожата.

Данните сочат, че ниски нива могат да повишат риска от по-тежко протичане на COVID-19.

Ето какво трябва да знаете за витамин D и отношението му към имунната система, COVID-19 и ваксините.

Витамин D и имунната система

Витамин D е необходим за правилното функциониране на имунната система, която е първата защитна линия на тялото срещу инфекции и болести.

Този витамин играе критична роля за адекватния имунен отговор. Вит. D има, както противовъзпалителни, така и имунорегулиращи свойства, и е от решаващо значение за активирането на защитните сили на имунната система.

Подобрява функцията на имунните клетки, включително Т-клетките и макрофагите, които защитават тялото от патогени, като вируси и бактерии.

Всъщност витаминът е толкова важен за имунната функция, че ниските нива на витамин D се асоциират с повишена чувствителност към инфекции, заболявания и свързани с имунитета разстройства (2).

Например, ниските нива на витамин D имат връзка с повишения риск от заболявания на дихателната система, като туберкулоза, астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), както и вирусни и бактериални респираторни инфекции (3).

Нещо повече, дефицитът на витамин D има отношение към намалената белодробна функция, което може да повлияе на способността на тялото да се бори с респираторни инфекции, до каквито водят грипове и COVID-19.

Витамин D и COVID-19

Наличието на витамин D в най-малко 30 ng/mL в кръвта изглежда помага за намаляване на вероятността от неблагоприятни клинични резултати и смърт при хоспитализирани пациенти с COVID-19.

Ново проучване (4) на Тринити Колидж и Университета в Единбург изследва отношението между витамин D и COVID-19. Научният труд установява правопропорционална връзка между излагането на UVB-лъчение, или слънчева светлина и “силнатата защита” от тежко протичане и смърт при COVID-19.

Както отбелязахме, много научни изследвания свързват дефицита на витамин D с повишена чувствителност към вирусни и бактериални респираторни инфекции, а сега се открива (5) и силна корелация между дефицита на витамин D и развитието на COVID-19. Трябва да се отбележи обаче, че много от наблюдаваните пациенти в изследванията имат и придружаващи фактори за тежко протичане на инфекцията, като затлъстяване, по-напреднала възраст или хронично заболяване. Те обаче също са свързани с ниски нива на витамин D.

Изследователите използват аналитичен генетичен подход, наречен Менделова рандомизация, за да се проучат, дали витамин D и COVID-19 могат да бъдат причинно свързани.

Какви са констататциите от изследването, в което вземат участие почти половин милион великобританци? Околната UVB радиация, тоест слънчевата светлина, в местоживеенето на човек, влияе на вероятността за хоспитализация и тежко протичане на инфекцията с COVID-19.

Това предполага, че витамин D може да предпази от тежка коронавирусна инфекция и дори смърт.

“Нашето проучване добавя доказателства, че витамин D може да предпази от тежка инфекция с COVID-19”, споделя проф. Лина Згага, доцент по епидемиология, Тринити Колидж и старши изследовател в изследването. “Като се има предвид, че добавките с витамин D са безопасни и евтини, определено е препоръчително да приемате такива, за да се предпазите от дефицит на витамин D, особено когато зимата е на хоризонта”, допълва тя.

“Нашето проучване подкрепя препоръката за добавяне на витамин D, не само за поддържане на здравето на костите и мускулите, но и във връзка с потенциалните ползи за защитата от COVID-19”, добавя Xue Li (6), изследовател от университета Zhejiang.

Отделен анализ на болничните данни (7) на 235 души с COVID-19, при пациенти на възраст над 40 години, сочи, че тези, които са имали адекватни нива на витамин D, са с 51,5% по-малка вероятност да имат неблагоприятно протичане на инфекцията, включително изпадане в безсъзнание, хипоксия и смърт, в сравнение с пациенти с дефицит на витамин D.

В по-северните страни с по-малко слънчеви дни през годината и съответно с по-ниски нива на витамина, има по-висок процент на смъртност от COVID-19, отколкото в тези по-близо до екватора (8).

Епидемиологични данни, свързани с COVID-19 от цял свят, предполагат, че витаминът може да бъде полезен в борбата с опасния вирус.

Витамин D и ваксините

Когато имунната система не е правилно подхранвана и е компроментирана, ваксинацията може да не е ефективна. Доказано е, че витамин D подобрява ефикасността на различни ваксини и намалява потенциалните страничните ефекти.

Дефицитът на витамин D е общо състояние сред много от пациентите с COVID-19 (9).

Витамин D оказва имуномодулиращ ефект, както върху вродения, така и върху адаптивния имунен отговор.

За адаптивен имунитет витамин D насърчава производството на вирус-специфични антитела.

Учените допускат, че механизмите, по които витамин D влияе на имунната система, могат да допринесат за благоприятните му ефекти при ваксинация срещу COVID-19.

Добавки с витамин D

Редица проучвания (10) показват, че добавките с витамин D могат да подобрят имунния отговор на тялото и дори да предпазят от респираторни инфекции.

Данните сочат, че добавките с витамин D намаляват риска от развитие на остра респираторна инфекция с 12%.

Добавките с витамин D дават най-ефективни имуностимулиращи резултати, когато се приемат ежедневно или седмично, в малки дози.

Доказано е, че добавките с витамин D намаляват смъртността при възрастни хора, които са най-застрашени от развитие на респираторни заболявания като COVID-19. Нещо повече - дефицитът на витамин D засилва „цитокиновата буря“ - процес, който е честа причина за полиорганна недостатъчност и синдром на остър респираторен дистрес, както и важен фактор за прогресията и тежестта на COVID-19. Дефицитът на витамин D е свързан с намалена имунна функция и може да засили цитокиновата буря.

В момента много клинични проучвания изследват ефектите от добавката на витамин D при хора с COVID-19 (11).

Въпреки че изследванията в тази област продължават, важно е да се разбере, че приемането на витамин D само по себе си не може да ни предпази от развитие на COVID-19.

Въпреки това, недостигът на витамин D може да увеличи податливостта ни към цялостни инфекции и заболявания, като увреди имунната функция.

Това е особено тревожно, като се има предвид, че много хора имат недостиг на витамин D, особено по-възрастните, които са изложени на най-голям риск от развитие на сериозни усложнения, свързани с COVID-19.

По тези причини е добра идея да тествате нивата си на витамин D, за да се определи, дали имате дефицит на това важно хранително вещество. Това е особено важно през зимните месеци.

В зависимост от кръвните ви нива, специалист може да ви изпише добавка. Обикновено се препоръчва (12) дневен прием от 400-800 IU или 10-20 микрограма, а за бременни и хора над 60 години - повече.

За финал

Витамин D е от решаващо значение за имунната функция. Дефицитът на това вещество може да компрометира имунния отговор и да увеличи риска от инфекция и заболяване, включително от COVID-19.

Всеки 5-ти българин страда от дефицит на витамин D, а рискът от недостиг е по-висок през зимата.

Попитайте вашия лекар за препоръка за прием на добавка с витамин D.

