Тази комбинация от витамини ни защитава тройно от вирусите

Кои витамини подсилват най-много имунната система и правят тялото ни по-подготвено в борбата с вирусите? Добре е да знаеш!

COVID-19 и гриповете засягат все повече хора, а сме едва в началото на сезона на вирусите.

За да имаме силна имунна защита, тялото ни се нуждае от определен комплекс от витамини. С наближаващата зима обаче все по-трудно можем да си го набавим само храната и на помощ идват хранителните добавки с най-важните витамини за силен имунитет.

Имунната система е сложна мрежа от специализирани органи, клетки и химични субстанции, които заедно се борят с инфекциозните нашественици, като бактерии и вируси.

Тя може да бъде подсилена, за да работи по-ефективно, като водим по-здравословен начин на живот, храним се разнообразно, редуцираме стреса, спортуваме и приемаме хранителни добавки с витамин C, витамин D и цинк.

Научете защо тези витамини са изключително важни, за да сме здрави (не само) през зимата.

Ключови витамини за защита от вирусите

Витамин C

подпомага имунитета на организма по 20+ начина и подготвя тялото за успешна ваксинация

Витамин С помага за силния и добре функциониращ организъм и имунитет по толкова много начини, че трудно ще ги обобщим в една статия.

Знаете ли, например, че Витамин С е важен за различни аспекти на ДНК и хромозомната цялост, тъй като подпомага синтеза и възстановяването на ДНК. Това е особено важно при прилагане на COVID-19-ваксините, които включват и РНК в своите съставки [1].

Редовният му прием се препоръчва, защото може да допринесе за по-бързо и ефективно преодоляване на симптомите на COVID-19.

Витамин С, известен още като аскорбинова киселина, е водоразтворим витамин, необходим за нормалния растеж и възстановяване на съединителната тъкан - костите, хрущялите, кръвоносните съдове и кожата. Помага за заздравяването на раните и възстановяването на всички тъкани в тялото.

Като антиоксидант [2], витамин С се бори със свободните радикали, което може да помогне за предотвратяване или забавяне на някои онкологични и сърдечносъдови заболявания.

Тази способност на витамин C подпомага и здравословното (и красиво) стареене на организма.

Витамин С помага за предотвратяване и лечение на обикновената настинка [3]. Има редица научни доказателства, че редовният прием на витамин С може да намали продължителността на симптомите на настинката.

Витамин С увеличава усвояването на желязото от храната, допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора. От това може да се възползва всеки, но е особено важно за хората на растителна диета, като вегетарианците и веганите.

Тялото не може да произвежда витамин С и затова трябва да си го набавяме, чрез храните и с добавки.

Източниците на витамин С включват цитрусови плодове, домати, картофи, ягоди, зелени и червени чушки, броколи, брюкселско зеле, киви и др. За жалост обаче плодовете и зеленчуците губят витамин С, когато се нагряват или съхраняват за дълги периоди от време, което прави набавянето на витамина по-трудно през зимата. На помощ идват хранителните добавки, богати на този естествен имуностимулант.

Дефицитът на витамин С може да доведе до намалена резистентност към определени патогени, а редовният прием укрепва много параметри на имунната система.

Витамин D

От решаващо значение за активиране на имунната защита

Витамин D е не само регулатор на костния метаболизъм, а и мощен имуномодулатор с антимикробно и противовъзпалително действие.

Той е един от най-важните витамини за добър имунитет и затова е особено важно да го имаме достатъчно в тялото си, особено през зимния сезон.

Витамин D укрепва имунната система, което намалява риска от настинка и вирусни инфекции, като грип и COVID-19.

Витамин D регулира хомеостазата на калция и фосфора и играе ключова роля в реакциите на имунната и нервната система.

Учени от Университета в Копенхаген откриват, че Т-клетките (естествени убийци на вирусите и бактериите) се нуждаят от витамин D, за да се активират. Ако не разполагат достатъчно от него, няма да могат да извършат пълноценно процеса на активиране на имунната система [4]!

Изследователите открили, че Т-клетките разчитат на витамин D, за да се събудят и биха останали латентни към заплахата, ако витамин D липсва достатъчно в кръвта.

Учените отдавна знаят и че витамин D може да бъде полезен за предотвратяване на респираторни инфекции, до каквито нерядко водят гриповете и COVID-19. Мета-анализ, включващ около 11 000 души, заключва, че ежедневният или седмичен прием на добавки с витамин D намалява риска от остри респираторни инфекции [5].

Епидемиологичните данни, свързани с COVID-19, също предполагат, че витаминът може да бъде полезен в борбата с опасния вирус. Хората на възраст над 65 години, както и тъмнокожите, са по-склонни да имат по-ниски нива на витамин D. И двете групи са по-рискови за тежко протичане на Ковид-19-инфекцията. Проучванията показват още, че в страни, по-далеч от екватора - където нивата на витамина са по-ниски, поради по-малкото слънчева светлина, има по-висок процент на смъртност от COVID-19, отколкото в тези по-близо до екватора [6].

Витамин D се произвежда в тялото ни, когато излагаме кожата си на слънчева светлина. Витаминът се намира и в мазните риби, яйцата и черния дроб.

В нашите географски ширини е добре през зимния сезон да се приема и като добавка - статистиката сочи, че 4 от 5 българи страдат от дефицит на “слънчевия” витамин [7].

Цинк

Балансьор на имунната система с противовъзпалително действие

Цинкът (Zn) с основание се счита за пазител на имунната система, тъй като адекватната функция на почти всички имунни клетки зависи до голяма степен от неговата хомеостаза.

Противовъзпалителните и антиоксидантни свойства на цинка са отдавна доказани. Цинковите йони участват в регулирането на вътреклетъчните сигнални пътища на имунните клетки.

Когато тялото ни се бори с бактерия, вирус или друг патоген, активираните имунни клетки имат нужда от добра комуникация помежду си. Точно за нея помага цинкът.

Балансираната цинкова хомеостаза балансира и имунната система.

Това е жизненоважно за защита, не само от външни, но и от вътрешни атаки. Свръхреактивният имунен отговор може да доведе до автоимунни заболявания, хронично възпаление или алергии. Цинкът играе ключова роля за уравновесената функция на имунната система.

Цинкът доказано помага и при лечение на настинка. Проучванията установяват, че приемът му може да намали продължителността на настинката, както и да помогне срещу развитие на инфекции на горните дихателни пътища при децата [8].

И още нещо - цинкът помага в борбата с инфекциите и зарастването на раните, стимулира здравето на кожата, очите и сърцето.

Хранителните източници на цинк са много, включително говеждо, яйца, миди, бобови и ядки, но въпреки това някои хора страдат от дефицит. Най-често от допълнителен прием се нуждаят тези на отслабващи диети, бременните и кърмещи жени, вегетарианците и веганите, хората със стомашно-чревни разстройства, тези, които често консумират алкохол, и хората, приемащи някои лекарства.

Как да приемаме пълноценно тези витамини?

Разнообразното и витаминозно хранене е в основата на набавянето на достатъчно витамини за силен имунитет. След настинка, грип и друга вирусна инфекция, като COVID-19, организмът ни е с отслабени сили и това го прави податлив на допълнителни здравословни усложнения.

В забързаното ежедневие много от нас не успяват да си набавят достатъчно витамини и минерали. Дори да приемаме достатъчно полезни храни, обработката им може да намали ефективността на здравословните им елементи.

Точно затова хранителни добавки, като Молекин Комплекс са ценен приятел на здравето и имунната защита на организма.

В дневната доза от 1/2 таблетка се съдържат 500 мг витамин С, 10 µg витамин D и 10 мг цинк.

Или тройна защита от атаките на вирусите и бактериите. Таблетката със система MRS осигурява постепенното освобождаване в организма през целия ден и така се усвоява постепенно и по-пълноценно.

Да знаем е първата стъпка от това да защитим себе си и тези, които обичаме, с мощна, тройна подкрепа за имунитета.

