Pfizer прогнозира край на пандемията до 2024 г.

Изменението се отнася за деца, родени след 1 януари 2022 Сръбският парламент прие поправка в закона за подпомагане на семейства с деца, предвиждаща изплащане на еднократна помощ за раждане на второ и трето дете в размер на 100 000 динара (около 850 евро), съобщава вестник "Новости". В изказване на заседание на парламентарната комисия по труда и