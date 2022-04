Защо след коронавирус много хора се оплакват от проблеми с концентрацията

COVID-19 доказано компрометира мозъчната функция. Научете как Гинко билоба допринася за по-бързо възстановяване на нормалната памет и концентрация

Изминаха над две години от началото на пандемията и последиците за здравето, които коронавирусът причинява, продължават да изненадват лекари и учени по цял свят. Особено тревожни са данните за страничните ефекти като проблеми с паметта, объркване и намалена концентрация, които могат да продължат повече от 12 месеца след заболяването.

„Много пациенти се възстановяват от COVID-19 и след месец или два развиват когнитивни симптоми като мозъчна мъгла, затруднена концентрация и умора”, казва д-р Рейчъл Забнър, специалист по инфекциозни болести и съдиректор на COVID-19 звеното в болница Cedars-Sinai(1)в Лос Анджелис.

Чудите се каква може да е връзката между респираторния вирус и когнитивните оплаквания, които продължават месеци?

Научете отговора от специалистите, както и защо препоръчват Гинко билоба за подпомагане на възстановяването на мозъчната функция.

Какво представлява мозъчна мъгла след COVID-19?

Въпреки че няма ясна дефиниция на свързаното с COVID-19 „мозъчна мъгла“, терминът се използва, за да се опишат симптоми като краткосрочна загуба на памет, разсеяност и умора, които засягат между 70 и 100%(2) от пациентите, преболедували тежко корона вирусна инфекция, а оплакванията могат да се развият седмици, след като са се преборили с вируса.

Изследователите(3) смятат, че тези когнитивни ефекти са следствие от корона вирус по две причини. Едната са възпалителни процеси в мозъка, които възникват микроскопично, а другата е хипоксията - недостатъчното снабдяване с кислород на мозъка, следствие от намалената белодробна функция.

Симптомите на мозъчна мъгла включват(4):

Главоболие

Световъртеж

Умора

Намалена концентрация

Проблеми с паметта

Епизоди на обърканост

Леки депресивни състояния

Промяна в настроенията

Какви са възможните дългосрочни усложнения от постковид синдрома за когнитивното здраве?

“Мозъчно-съдовите увреждания се очертават като основно усложнение на тежкия COVID-19”, алармира водещият невролог акад. д-р Лъчезар Трайков.

По думите на експерта е възможно трайно мозъчно увреждане и увеличен риск от инсулт и съдови когнитивни нарушения.

Кой е в най-голям риск от дългосрочни последствия(5)?

Пациенти над 65-годишна възраст

Хипертоници

Диабетици

Хора със затлъстяване

Сънна апнея

Атеросклероза

Какво трябва да направите, ако имате проблеми с концентрацията след COVID-19?

Възстановяването на мозъчната функция след ковид може да се ускори с прием на 240 мг Гинко билоба стандартизиран сух екстракт EGb761® дневно в продължение на 12 месеца след заболяването(6).

Сухият пречистен екстракт от листа на Гинко билоба поддържа микроциркулацията, подобрява връзките между нервните клетки и обработката на сигнали в мозъка(7).

Това води до подобряване на умствената дейност, паметта и концентрацията.

Стандартизираният екстракт от Гинко билоба е широко проучен с доказани противовъзпалителни, антиоксидантни и засилващи циркулацията ефекти. Ползите от EGb761® включват подобрена когнитивна функция, подобряване на настроението, повишаване на енергията и подобрена памет(8). Данните сочат, че може дори да намали риска от развиване на болестта на Алцхаймер.

За по-бързо възстановяване на концентрацията след коронавирус, добра памет и когнитивно здраве специалистите препоръчват още физическа активност, интелектуална стимулация, социална ангажираност и средиземноморска диета.

Важно е да подчертаем, че не всички медикаменти с Гинко билоба са еднакви. Най-ефективни за оросяването, паметта, концентрацията и при постковид мозъчна мъгла са лекарствените продукти със стандартизиран сух екстракт EGb761®. Водещи невролози препоръчват медикамент с 240 мг екстракт от Гинко.

(1) How COVID-19 Compromises Brain Function, cedars-sinai.org

(2) COVID-19 and clinical neuropsychology: A review of neuropsychological literature on acute and chronic pulmonary disease,tandfonline.com

(3) Уебинар “Тебокан 240 mg - Ново доказано и одобрено лечение за леко когнитивно нарушение”, 29.05.2021 г., с участието на проф. д-р Ара Капрелян, д.м.н., началник на Клиниката по нервни болести на МБАЛ "Света Марина", ръководител Катедрата по нервни болести и невронауки в МУ-Варна, и акад. Лъчезар Трайков, д.м.н., ректор на МУ-София, началник на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ "Александровска"

(4) How COVID-19 Compromises Brain Function, cedars-sinai.org

(5) Уебинар “Тебокан 240 mg - Ново доказано и одобрено лечение за леко когнитивно нарушение”, 29.05.2021 г.

(6) Уебинар “Тебокан 240 mg - Ново доказано и одобрено лечение за леко когнитивно нарушение”, 29.05.2021 г.

(7) Уебинар “Тебокан 240 mg - Ново доказано и одобрено лечение за леко когнитивно нарушение”, 29.05.2021 г.

(8) Brain Fog: Solutions To Help You Improve Concentration, bangkokhospital.com