Kак да избавим тялото от неприятна миризма

Тя зависи от храната, лекарствата, дрехите, но говори и за болести

Всяко човешко тяло има своя миризма и ако тя стане неприятна, трябва да се замислите за причините. Те може да са най-различни – от хранителните продукти, които консумирате, до хормони, лекарства и здравословни проблеми, предупреждават специалисти в сайта за здравословно хранене Eat This, Not That!

Потта сама по себе си не мирише, обясняват учените. Зловонията се появяват, когато тя влезе в контакт с бактериите по кожата. “Кожните микроорганизми се хранят от потта, мъртвите клетки, мръсотията и започват да излъчват неприятен мирис. Всеки има различни бактерии по кожата си в зависимост от възрастта, пола, хигиенните навици, стреса и най-вече храната”, казва д-р Джоузеф Ричардсън, доктор на медицинските науки от Токийския университет. Ако забележите, че започвате да дъхате на лошо, потърсете помощ – това говори много за състоянието на вашето здраве, обяснява той.

Диетоложката Джанет Коулман от години се занимава с причините за лошите миризми, които хората излъчват, и борбата с тях.

“Вие сте това, което ядете” с пълна сила важи за телесната миризма. С консумацията на определени продукти трябва да се внимава”, казва тя.

Докато храносмилателната система я разгражда, храната отделя съединения, които се абсорбират в кръвта и излизат през кожата. Ако прекалявате с продукти, богати на сяра,

тялото ви ще започне да дъха на развалени яйца

По подобен начин действат кофеинът, подправките, пикантните сосове, алкохолът.

“Острата, лютива храна и алкохолните питиета усилват потенето и за да не се чувствате неудобно сред хора, избягвайте ги”, казва Коулман.

Сред съдържащите сяра продукти са чесън, лук, зеле, броколи, карфиол, червено месо.

“Виновници” за противните телесни ухания може да са засилващият вкуса на храните мононатриев глутамат, кафето, подправки като къри и куркума, ароматни сосове, прекаляване с пиенето. При обилна консумация на чесън тялото ще изпуска неговата миризма няколко дни, защото трябва време, за да се преработят съдържащите се в него серни съставки.

И полезните фибри имат подобен ефект - когато не се разпаднат напълно в храносмилателната система, те ферментират и

произвеждат газове като метан и сероводород,

които излизат през кожата. Фибрите блокират и потните жлези, а така се натрупват вонящи бактерии. Това са безопасни, но неприятни последствия от тази полезна храна.

Друга доказано “миризлива” причина е стресът, предизвикван от различни ситуации - житейски драми, напрежение в работата и дори тълпите в магазините. В такива случаи настъпва обилно потене. Когато почувствате, че започвате да се стресирате, старайте се да се отпуснете, поемайте дълбоко въздух. Притеснявайте се по-малко от дреболии. За релакс помагат също медитацията и йога упражненията, уверява д-р Коулман.

Болестите също променят човешката миризма. Сред тях лекарите

сочат диабета, който причинява сладникав телесен дъх заради изобилието от кетони

в потта. Бъбречните проблеми водят до повишена урея и други токсини и кожата замирисва на амоняк. Генетични смущения при разграждането на мазнините предизвикват мирис на риба.

Противен аромат излъчват бактериалните възпаления на половите органи. В такива случаи трябва да започнете лечение.

Хора, които се потят повече от нормалното, може би страдат от хиперхидроза. Първичната хиперхидроза е рядко състояние, за което няма конкретна причина. Вторичната хиперхидроза обаче е

медицински проблем, свързан с горещи вълни в менопаузата,

някаква инфекция или свръхактивна щитовидна жлеза (хипертироидизъм).

Лекарствата също влияят, затова специалистите съветват да не се приемат без нужда. Антихолинергиците, предписвани за уринарни смущения и Паркинсон, изсушават кожата и тялото замирисва. Подобен е и резултатът от хормоналната терапия, противозачатъчните, антидепресантите. Този страничен ефект може да не е опасен, но причинява притеснение и неудобство.

Дрехите от изкуствени материи, които запарват, са гарантиран източник на неприятна миризма, затова не се чудете, че екипът ви за фитнес вони.

Сред класическите причини хората да ви отбягват е лошата хигиена, особено на устата. При нередовно почистване на устната кухина останките от храна, бактериите, плаката правят дъха отблъскващ. Затова мийте зъбите два пъти дневно, използвайте конец за почистване между тях, минете с четката и езика.

Не занемарявайте и тялото – редовно вземайте душ. (24часа)