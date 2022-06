12 навика и храни, които удължават младостта

Задължителните правила са:

Заменете кафето със зелен чай

Намалете солта и захарта

Ползвайте слънцезащитен крем и хидратирайте кожата

Cрещу старостта няма вълшебно хапче, но без съмнение някои хора изглеждат много по млади от годините си, а други са преждевременно състарени.

Сайтът за здравословен живот Eat This, Not That! разкрива 12 забавящи този процес правила, навици и ритуали, които запазват свежия, здрав вид и младежкото излъчване. Сред тях са предпазването на кожата от вредното влияние на слънцето, отказът от кафе и сол, поддържането на водния баланс в организма.

Стов Руби, основател на клиниката Kaizen Progressive Health в Скотсдейл, Аризона, препоръчва на онези, които искат да отложат старостта, като начало да се откажат от кафето и

да го заменят със зелен чай

По думите му тонизиращата кафява напитка има и обратна страна – злоупотребата с нея уврежда кожата, обезводнява тялото и нарушава съня, жизненоважен за ведрия и отпочинал външен вид.

Зеленият чай е богат на антиоксиданти и ферменти, които предотвратяват разрушаването на колагена и еластина в кожата, а също така я защитават от въздействието на ултравиолетовите лъчи.

Отказът от кафе помага хората да изглеждат по-млади.

Експертите препоръчват да се ограничи консумацията на сол и захар. Употребата на захар отключва процес, наречен гликация - основна причина за стареенето на кожата и истински убиец на красотата. Синдромът се причинява от химическа реакция между захари и протеини и се проявява върху кожата под формата на така наречени “захарни” бръчки. От него епидермисът губи еластичност, понижава се ефективността на колагена и други белтъци, поддържащи младостта на лицето.

Твърде голямо количество сол също може да бъде вредно, тъй като води до дехидратация на клетките и

кожата потъмнява и повяхва,

обяснява д-р Руби. Но солта не бива да се елиминира напълно, тъй като електролитите в нея имат жизненоважни функции за нервната и сърдечносъдовата система. Препоръката на СЗО е дневният прием на сол да не надхвърля 5 грама.

И редовното овлажняване на кожата забавя стареенето, казва треньорът и кинезитерапевт Кент Пробст. Той съветва всеки ден да се полага овлажняващ крем за лице и тяло, който стимулира регенерацията на колагена. Добре е да се подбере средство, в чийто състав има ретиноиди (производни на витамин А), витамин C, хидрокиселини, коензим Q10, пептиди, екстракти от чай и гроздови семки, ниацинамид. Кремът трябва да се нанася сутрин и вечер.

Задължително за съхраняване на кожата и младежки вид е ползването на слънцезащитен крем с фактор от 30 нагоре. Всички изследвания потвърждават, че фотостареенето в 80% от случаите е причината за ранното увяхване на кожата. Неслучайно нашите прабаби са се пазели от слънцето с чадърчета, шапки и воалетки и са се

мажели със сметана,

за да отстранят пораженията от него.

Правилното хранене, водният баланс на тялото, медитацията, редовните масажи на лицето, отказът от цигари и намаляването на алкохола също се отразяват положително.

Добавете към тях маски, кремове и серуми с витамин C. Той е мощен антиоксидант, бори се със свободните радикали и въздействието на слънчевите лъчи. Стимулира изработката на колаген – белтък, който подобрява кожната структура и възвръща еластичността.

Препаратите с този витамин помагат за предотвратяване на бръчки и стягат кожата, обяснява дерматоложката проф. Лилиана Рамирес Гарсия.

Храната също може да се подбере в полза на подмладяването – специалистите препоръчват мая, агнешко и телешко месо.

Витамин В2, известен като рибофлавин, е страхотен борец срещу стареенето, а той се съдържа в голямо количество в маята.

За младост са необходими 30 грама мая дневно,

но да се консумират разредени в топла вода. Учените развенчаха митовете, че дрождите са вредни. Те са лесно смилаеми, противно на общоприетото схващане, че ферментират в стомаха. Всъщност снабдяват организма с протеин и витамин В2.

Агнешкото месо също е сред суперхраните, доставчици на В2. А само 50 грама говеждо месо осигуряват нужната доза рибофлавин.