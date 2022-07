Продължава масовото тестване в Шанхай, налагат мерки срещу заразата

Милиони жители на Шанхай днес отново се наредиха на опашки за продължаващото вече трети ден масово тестване срещу ковид, предадоха Ройтерс и БТА. Властите в други градове в страната също предприеха мерки срещу новите огнища на заразата, предизвикали отново притеснения в страната.

Местните власти в цял Китай бяха подложени на натиск да не допуснат заразата да се разпространи - в рамките на стратегията за "нулев ковид" - до степен, която ще изисква налагането на значителни ограничения за продължителен период от време.

Властите в Шанхай искат да предотвратят повтарянето на двумесечния локдаун, причинил значителни икономически загуби и психологически стрес на 25-те милиона жители на мегаполиса. Локдаунът доведе през месеците април и май и до нарушаване на световните вериги за доставки и затруднения в международната търговия.

"Повторната поява на Омикрон не е проблем за повечето държави, но остава приоритетен проблем за китайската икономика", заявиха анализатори от компанията "Номура".

Жителите на по-голямата част от 16-те района на най-големия китайски град Шанхай трябваше да си направят два задължителни теста в периода от вторник до днес. Хората обаче и без това трябва често да се подлагат на подобни тестове, ако искат да посещават търговски центрове или за да използват градския транспорт.

Шанхай регистрира 54 нови случаи на заразени на местно ниво през вчерашния ден, при 24 случаи, регистрирани във вторник.

Вчера в континентален Китай бяха регистрирани 338 нови случаи на заразата, като според данните няма нито един починал - стойности, които по-голямата част от държавите ще разглеждат като незначителни.

По-голямата част от тези случаи - 167 от тях - са регистрирани в източната провинция Анхуей, където над 1 милион души в малките градове са в локдаун.

През вчерашния ден в Пекин бяха регистрирани само четири нови случаи на заболели с ковид.

Властите в столицата вчера взеха решение да задължат за първи път повечето жители да се ваксинират срещу ковид, ако искат да посещават места, където има големия струпвания на хора - библиотеки, кина и спортни зали, и решението ще влезе в сила от 11 юли.

След като откри един положителен случай на заразен с ковид, дошъл от Шанхай, малък град в северната провинция Шанси започна масови тествания на почти цялото население на града (280 хиляди души), като спря такситата, наемането на споделени автомобили, градските автобуси и затвори редица обекти за развлечение.

В съседната провинция Шенси, където има регистрирани 4 нови случая на заразата, властите поискаха от туристическите агенции да отменят всички групови посещения в провинциалната столица Сиан, прочута със скулптурната си Теракотена армия.

Китай заяви, че безкомпромисната му политика срещу ковид спасява човешки живот, и че "временните" икономически разходи са оправдани. Властите в страната дадоха за пример милионите смъртни случаи по света, свързани с ковид, и ги съпоставиха с 5226-те отчетени в Китай.

Въпреки тези твърдения анализатори предупреждават, че някои от "временните" разходи могат да станат по-продължителни или дори постоянни, ако Китай продължи да затъва в дългове, и ако част от инвеститорите в страната преосмислят своето присъствие, заради наложените ограничения.

Китай планира да предостави 500 милиарда юана (75 милиарда американски долара) за създаването на държавен инфраструктурен фонд, който да съживи икономиката, съобщи Ройтерс по данни на два свои източника.

People line up to get tested for the coronavirus disease (COVID-19) at a nucleic acid testing site in Shanghai, China July 7, 2022. REUTERS/Aly Song