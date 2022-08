Ментата и червеният пипер убиват апетита, водят до слабеене

Кои храни и продукти здравословно намаляват охотата за ядене

Основен фактор за трупане на килограми е насладата от храната и желанието за още и още. Добавете мента към менюто си и с фигурата ви ще се случи чудо – тази билка предизвиква усещане за ситост и потиска апетита, казват диетолозите. Според тях чувството за удоволствие от яденето възниква поради производството на ендорфин, а ментата съдържа вещество, което помага да се повиши нивото на този хормон на щастието.

“Когато ядем мента, мозъкът ни реагира с усещане за някакво приятно събитие. Това заменя чувството на радост от поемането на големи количества храна”, обяснява руският диетолог Татяна Залетова.

Ендорфинът регулира настроението и управлява усещането за ситост. При консумация на мента

се отделя ментол, който увеличава производството на въпросния хормон

Изследване, цитирано от сайта за хранене Eat this, not that!, е установило, че хора, които миришат мента на всеки два часа, губят 2,2 кг от теглото си месечно, защото апетитът им намалява. Сайтът съветва желаещите да отслабнат да държат ментов екстракт в чантата си и често да го душат, особено когато изпитат глад. Лосионът може да се приготви у дома с етерично масло от билката. Ментовата дъвка без захар също помага.

И други продукти доказано залъгват глада и с тях може да се отслабне здравословно. Такива са ядките, които, макар и калорични, съдържат потискащи апетита фибри, които се храносмилат бавно и остават в стомаха по-дълго, пораждайки чувство за ситост. 1/4 чаша бадеми например съдържа 4 грама такива фибри. При това ядките са източник на полезни мазнини, които свалят нивата на холестерола. Овесената каша също е богата на тези фибри – в половин купичка има 5 г от тях. Кашата повишава и нивата на потискащия апетита хормон холецистокинин.

Ябълките са доказан убиец на глада, при това съдържат много вода, която също засища. Пектинът в тях пази от скокове на кръвната захар, които усилват охотата за ядене.

И подправките намаляват желанието да се тъпчеш и повишават метаболизма. Изследване сочи, че хората, които подправят супата си с червен пипер, трупат дневно 60 калории по-малко и горят 10 калории повече от онези, които не слагат от подправката.

Авокадото е пълно с мононенаситени мазнини, които засищат. Половинка от този плод на препечена филийка сутрин ще убие апетита ви до обяд.

Така действа и зелената соя едамаме - половин купичка от нея съдържа само 95 калории, но над 8 грама засищащ протеин.

Богатите на вода листни зеленчуци трайно пълнят стомаха

Опитайте за обяд салата от брюкселско зеле и кейл.

Мастните киселини омега-3 в лененото семе също потискат апетита, а супена лъжица от него съдържа 2,3 г от тях, както и насищащи фибри. Омега-6 в семето повишава холецистокинина в тялото. Подобен ефект имат и семената от чиа.

Яйцата са прочут продукт за диети и протеинът в тях контролира глада до 36 часа. Протеиновата напитка айрян изгаря излишните мазнини и дава на тялото енергия.

Яденето на кисела храна ограничава желанието за сладко. В това отношение лимонът е незаменим. Направете си дресинг за салата с пресен лимонов сок, зехтин, лъжица балсамов оцет, чаена лъжичка мед, две лъжички чиа и ще утолите глада.

Оцетът също убива апетита, защото забавя изпразването на стомаха и сваля гликемичния индекс при консумация на въглехидрати като паста. Някои пият ябълков оцет всеки ден, защото е богат на витамини и подпомага храносмилането.

Сред другите потискащи апетита храни са супата, бобовите, сьомгата, плодовете и зеленчуците, зеленият чай. А за потушаване на апетита чаша вода с малко лимон преди хранене е незаменима. При това хидратира организма, а хората понякога бъркат дехидратацията с глада.