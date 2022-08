Турският нобелов лауреат Азиз Санджар разработва нов метод за лечение на рак

Турският нобелов лауреат по химия Азиз Санджар е извършил проучване на нов метод за лечение на мозъчни тумори, който може да се прилага, без да се увреждат нервните клетки, пише турският в. "Джумхуриет", цитиран от БТА.

Очаква се изследването, което дава голяма надежда за лечението на мозъчния тумор, да бъде публикувано в следващия брой на американското научно списание "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Причината, поради която хората с мозъчен тумор губят живота си за кратко време, е, че използваните в момента лекарства за химиотерапия не могат да преминат през "кръвно-мозъчната бариера" в мозъка, посочва ученият.

С новото изследване на Санджар се очаква мозъчните тумори да могат да бъдат убивани, без да увреждат невроните, като се използва молекулата EdU, пише "Джумхуриет".

Докато преди мозъчният тумор се срещаше при средно един на 100 000 души, през последните години този процент нарасна до 3,25 на 100 000 души. Факторите, които допринасят за тази негативна статистика, са застаряването на населението, замърсяването на въздуха и интоксикацията с тежки метали.

Санджар, който работи в Университета на Северна Каролина, е сред тримата учени, удостоени с Нобеловата награда за химия за 2015 г. за работата им по възстановяването на ДНК.