Съвети за ежедневна орална хигиена

След края на летните месеци и отпуските, всички ние се завръщаме към забързаното ежедневие, в което също не бива да забравяме и за грижата за нашето здраве. Важен фактор, който не бива да пренебрегваме, е правилното поддържане на орална хигиена. Своите съвети в това отношение споделя д-р Йорданка Панайотова, пародонтолог.

Ежедневната орална хигиена е важен фактор за поддържане на добро орално здраве, което е свързано с общото здраве и качеството на живот. Адекватната зъбна и орална хигиена може да бъде предизвикателство за всеки, особено за някои определени групи от хора. Лошата зъбна хигиена може да предизвика кариеси, гингивити, пародонтити, загуба на зъби, лош дъх, гъбични инфекции и много др.

Зъбният кариес и пародонталните заболявания (гингивити и пародонтити) поразяват голяма част от човечеството, като лечението им се отразява на семейния бюджет. Тези заболявания са свързани с болка, затруднения с храненето и говора, понижено самочувствие и търсене на специалист хирург. Категорично е установено, че фундаменталната причина за всичко това е зъбната плака. Нейното отстраняване е важна част за оралното здраве. Използването на ръчни електрически четки за зъби с мек косъм е златен стандарт и помага за отстраняване на надвенечната плака, а меките влакна предотвратяват травми на венците. Много важно е редовната смяна на ръчните четки, след тяхното износване. Това зависи от техниката на четкане, натискът и качеството на косъмчетата (влакната). Зъбните конци, в комбинация със зъбна четка, се използват от много години в ежедневното почистване. Коректното използване на конци е необходимо да бъде демонстрирано от дентален лекар. Много удобни са конците, споени с лъкчета, които трябва да се изплакват с вода след всяко въвеждане в междузъбното пространство, те са за многократна употреба. Съществуват и т.нар. междузъбни четки, които са разработени за улеснение при премахване на плаката между зъбите в случаите на по-големи междузъбни пространства или при частична, или пълна загуба на ‘папили’ (меката тъкан, която изпълва мястото под контакта между зъбите) в резултат на пародонтално заболяване. Размерът на междузъбните четки, трябва да бъде определен от специалист. Комбинацията между конци, междузъбни четки плюс редовно четкане, намалява плаката и кървенето в сравнение със само четкане на зъбите сутрин и вечер.

По отношение на оралния душ, който също се прилага, няма категорични проучвания за намаляване на кървенето при неговото използване. Той създава голям комфорт върху съзъбието поради изразения си полиращ ефект. Не е доказано обаче, че прилагането му може да спре стопяването на кост при пародонтити. Пациентите трябва да бъдат информирани и за страничните му ефекти, като зъбна ерозия и поява на шиечни кариеси, което води до повишена чувствителност от студено и топло както и естетични проблеми (като оголване на зъбите).

Използването на флуорни пасти е характерно за дневната орална хигиена. Детергенти като ‘sodium lauryl’ подпомагат почистването, но могат да дехидратират и възпалят венците. Допълнителна флуоризация на зъбите са флуорен гел или вода за изплакване, които могат да бъдат полезни при чувствителни зъби. Гелове и води, съдържащи антисептици (като хлорхексидин и триклозан) намаляват възпалението на венците. Системната им употреба обаче, може да доведе до поява на странични ефекти, като оцветявания, странен вкус, парене и други. Препоръчително е използването им не повече от 14 дни. Важно е и да се избягва употребата на продукти, съдържащи детергенти и ароматизиращи агенти (мента, ментол, канела) при пациенти със суха уста и чувствителна лигавица.

При определена група хора, например пълнолетните пушачи, се налагат специални грижи като по-продължително четкане, използване на специални пасти и по-чести визити при дентален лекар. Устната кухина е първата, която посреща тютюневия дим и не е пощадена от вредни последствия от него и токсините, които се образуват в резултат на горенето на тютюна. Тъмни налепи, лош дъх, увреждане на зъбодържащи структури и други, са само част от вредата при тютюнопушенето. В последно време се забелязват алтернативни продукти в това отношение, като устройството за нагряване на тютюн glo и други подобни, при които няма процес на горене и съответно образуване на тютюнев дим. Наблюденията и различни налични изследвания при използването на тези продукти показват минимално образуване на петна и налепи по зъбите, като има основания да се смята, че намаляват риска от заболявания, свързани с тютюнопушенето и при устната кухина.

В заключение е необходимо да се наблегне, че най-важната част от ежедневните орални грижи е максималното намаляване на плаката при зъбите. Тъй като множество бенефициални бактерии съществуват в устата и са жизнено необходими за баланса и поддържането на здравето, тяхното пълно елиминиране е невъзможно и нежелателно. Всеки човек, както този със здрави зъби и венци, така и този с леко или напреднало пародонтално заболяване, се нуждае от коректен съвет за най-оптимална орална хигиена от дентален лекар.

д-р Йорданка Панайотова

Пародонтолог

Хоноруван преподавател

катедра Пародонтология МУ София

Д-р Панайотова, завършва Стоматологичен факултет на МУ-София с отличен успех. Защитава специалности по Обща Стоматология и Научна Медицинска Информация. През 1995-2000 г. работи като специалист Юниордент. След основаването на катедра Пародонтология в ФДМ София, през 2000 г., печели конкурс за хоноруван асистент, където преподава и досега.

Интересите й са насочени предимно към хирургичното пародонтално лечение и има големи успехи в запазването на естествените зъби при пародонтит и костна регенерация. Възпитаник е на италианската пародонтална школа, като е завършила курсове при проф. Дарио Кастелани, проф. Силверио Валерио, проф. Масимилиано Баркали, проф. Никола ДиАнджелис, проф. Клаудио Модена. Заедно с това, тя е била на практическо обучение при известния Д-р Джоузеф Шокрун, за новостите в PRF лечението.

През 2016г. завършва специалност, 'Модерни Технологии при Лечение на Пародонтални Заболявания' в University of Genoa.

През 2018г. Д-р Панайотова влиза в екипа на Клиника по Имплантология на ЕО ДЕНТ, където прилага професионалните си и квалифицирани умения в лечението на Гингивити и Пародонтити, за което е избрана за Лекар по Дентална Медицина за 2021г.

Библиография

Interdental brushing for the prevention and control of periodontal diseases and dental caries in adults.2019. (T.Poklepovic, Helen Worthington)

Oral Care .2011. (Lindenmuller, Lambrecht)

Home use of interdental cleaning devices, in addition to toothbrushing, for preventing and controlling periodontal diseases and dental caries.2019.(Helen Worthington, L.MacDonald)