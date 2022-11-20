84 нови случая на коронавирус през последното денонощие, един е починал

84 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие, показват данни на единния информационен портал. Направени са 1313 теста, от които положителни са близо 6,4% от пробите.

Един е починал, а излекуваните са 7. В болници за лечение остават 486 пациенти. От тях 57 са в интензивни отделения. През последните 24 часа са били поставени 105 дози ваксини.

Ето разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград – 7; Бургас – 9; Варна – 3; Велико Търново – 1; Видин – 0; Враца – 0; Габрово – 5; Добрич – 2; Кърджали – 1; Кюстендил – 0; Ловеч – 0; Монтана – 0; Пазарджик – 2; Перник – 1; Плевен – 1; Пловдив – 8; Разград – 1; Русе – 4; Силистра – 1; Сливен – 4; Смолян – 0; София област – 3; София град – 18; Стара Загора – 8; Търговище – 0; Хасково – 2; Шумен – 1; Ямбол – 2 души.