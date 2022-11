Кои храни повишават сексуалното желание

Стридите са афродизиак номер едно, а бирата - убиец на либидото

Това, което ядем, оказва пряко въздействие върху либидото. Храната е сред главните фактори, които определят силата на половото влечение или водят до сексуална немощ, пише сайтът за здравословно хранене Eat this, not that. Особено негативен е ефектът от наднорменото тегло. Известно е, че до 50% от мъжете, страдащи от затлъстяване, имат проблеми с потентността. При жените този процент е по-нисък, но влиянието също е отрицателно.

Храненето рефлектира върху либидото директно – чрез хормоните. Тяхното производство се стимулира от начина на живот и от определени продукти, които засилват енергията и повишават интереса към секса. Редовната физическа активност и менюто, богато на плодове, зеленчуци, пилешко месо, пълнозърнени храни със сигурност повишават сексуалното влечение, казват специалисти пред изданието. Полезни са и здравословните мазнини - растително масло, ядки, авокадо. Сексуалното желание повишават и някои подправки, бялото сухо вино в ограничени количества и тъмният шоколад. Но риба и морски дарове най-ефективно повдигат потентността. Стридите например са афродизиак номер едно. Доказан е и ефектът от сьомгата, особено суровата, която е богата на омега-3 мастни киселини. Омега-3 може да се набави и чрез орехи, семена от чия, кедрови и овесени ядки, бобови храни, телешко месо, тиква. Те подобряват не само секса, но и здравето като цяло.

Динята също е известна като естествена виагра, тъй като съдържа цитрулин – съединение, което отпуска кръвоносните съдове и засилва притока на кръв. Така действа и шамфъстъкът.

Аспержите също са в този списък със съдържанието на фолиати, регулиращи производството на хистамин. Лютият червен пипер ускорява сърдечния ритъм и води до освобождаването на ендорфини.

Удар върху половата мощ нанасят прекаляването с твърдия алкохол, тлъстото месо, тежката пържена и печена храна, пише Eat this, not that.

Особено трябва да се внимава с бирата. Тази пенлива напитка съдържа фитоестрогени - аналози на женските полови хормони, които не допринасят за укрепване на мъжката потентност. “Биреният” корем увеличава дефицита на тестостерон. Друг продукт, който мъжете не трябва да консумират в големи количества, е соята и храните от нея.

Еректилната дисфункция се влияе и от много други фактори. Високото кръвно налягане например доказано намалява потентността. Но и то в много случаи е свързано с нездравословното хранене.

Сред причините за проблеми с ерекцията специалистите нареждат още сърдечни болести, високи холестерол и кръвна захар, атеросклероза, паркинсон, някои лекарства. За проблема допринася и пушенето.

Сексът не е само физиология, а и психика. Стресът, умората, неудовлетвореността от партньора и от живота като цяло снижават половото влечение. Хората в постоянен стрес имат проблеми в леглото и приемането на продукти, известни като афродизиак, не помага особено.

При чести и продължителни проблеми с либидото трябва да се потърси лекарска помощ, да се установи дали проблемът е здравословен, или психологически и при необходимост да се намеси сексолог.

Физическите упражнения доказано помагат в борбата с импотентността. Всякакво ниво на двигателна активност се отразява положително, но при млади хора се изисква по-голямо натоварване. Изследвания показват, че мъже, които правят тренировка от 2 часа с усилено натоварване, 3,5 часа с умерени упражнения или 6 часа с леки упражнения на седмица се радват на добро сексуално здраве.