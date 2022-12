Празничните трапези водят до повече фатални инфаркти

Според проучване на Американската сърдечна асоциация, най-много фатални инфаркти се случват в празничните дни около Коледа. Денят с най-много инфаркти е Коледа (25 декември), следван от 26 декември и Нова година (1 януари).

Асоциацията посочва три проведени проучвания, които потвърждават повишения риск от смъртоносни инфаркти около празниците.

Въпреки че някои може да приемат, че по-студеното време е основен фактор, когато става въпрос за смъртоносни сърдечни проблеми, следващо проучване установява значително увеличение на броя на фаталните инфаркти около празниците в по-топлите райони като Лос Анджелис, с повече сърдечни удари през декември и януари в сравнение с летните месеци и началото на есента.

Трето проучване подкрепи тези открития с резултати от Нова Зеландия, където празниците са през по-топлите летни месеци.

„Празниците са натоварено, често стресиращо време за много от нас. Ежедневието ни е нарушено; може да сме склонни да ядем и пием повече. Също така може да не слушаме телата си или да не обръщаме внимание на предупредителните знаци и да решим, че ходенето до лекаря може да изчака до след Нова година“, отбеляза специалист.

„Важно е да се подчертае значението на правилната диета и техниките за управление на стреса, за да се намали рискът от сърдечно-съдови заболявания и сериозни сърдечни инциденти по време на зимните празници“, казва Киран Кембъл пред Eat This, Not That!

„И разбира се, не отхвърляйте никакви потенциални предупредителни признаци за сърдечни проблеми. Ако имате болка в гърдите, задух, замаяност или болка в горната част на тялото, трябва да говорите с Вашия лекар, за да Ви помогне да оцените какво може да е причинило тези симптоми."

Кембъл дава и няколко съвета за това как да участвате в празничното забавление, без да увеличавате риска от сърдечни проблеми, предаде Вести.бг.

„Има няколко неща, които можете да направите, за да предотвратите сърдечно заболяване по време на празничния сезон, докато все още се наслаждавате на сезонната храна и напитки“, казва Кембъл. „Например, опитайте се да не прекалявате с нищо, независимо дали ядете сладкиши, храни с високо съдържание на мазнини и натрий, или алкохолни напитки.“

„Практикуването на умереност е нещо, върху което много хора трябва да работят. И мнозина също не са наясно какъв е стандартният размер на порцията за определени храни и дори алкохол“, обяснява Кембъл. „Но научаването на това, може да бъде факторът, който ви предпазва от сърдечен удар през този сезон.“