Областните болници може да получават субсидии от държавата

Единодушно с 14 гласа "за" депутатите в парламентарната здравна комисия одобриха областните болници да получават допълнително финансиране от държавата. Те гласуваха на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който е предложен от ГЕРБ. С допълнителните субсидии болниците ще може да покриват немедицинските си дейности. Според вносителя проф. Костадин Ангелов става въпрос за 500 лв. субсидия, но тя може да бъде и по-малко.

От здравното министерство и от НЗОК проектът получи одобрение.