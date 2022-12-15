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Областните болници може да получават субсидии от държавата

Константина Костова

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Областните болници може да получават допълнително финансиране.

Единодушно с 14 гласа "за" депутатите в парламентарната здравна комисия одобриха областните болници да получават допълнително финансиране от държавата. Те гласуваха на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който е предложен от ГЕРБ. С допълнителните субсидии болниците ще може да покриват немедицинските си дейности. Според вносителя проф. Костадин Ангелов става въпрос за 500 лв. субсидия, но тя може да бъде и по-малко. 

От здравното министерство и от НЗОК проектът получи одобрение. 

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Областните болници може да получават допълнително финансиране.

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