Гъбички в САЩ не превръщат хората в зомбита, но ги убиват при слаб имунитет

Смъртоносна гъбична инфекция се разпространява със застрашителни темпове в здравни центрове и болници в САЩ, съобщиха от Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

Учените побързаха да опровергаят опасенията за гъбички, които контролират мозъците на хората - като в популярния сериал The Last of Us, в който гъбичките превръщат хората в зомбита. Тези от реалността се наричат кордицепс, засягат мравки и някои паяци. “Не искаме хората, които са гледали The Last of Us, да си мислят, че всички ще умрем”, казва д-р Уалид Джавайд, директор на отдела за превенция и контрол на инфекциите в Mount Sinai Downtown в Ню Йорк.

Гъбичките с висока резистентност към лекарства са щам на вид дрожди, известен като Candida auris. CDC твърди, че инфекцията представлява

сериозна заплаха

за здравето в световен мащаб, защото са устойчиви на някои дезинфектанти и може да се пренасят по кожата. В изследването са анализирани случаите на C. auris от 2016 г., когато са регистрирани първите в САЩ, до 2021 г.

Установява се, че заболелите се увеличават всяка година - от 53 през 2016-а на 330 през 2018-а, 476 през 2019-а 1471 през 2021 г. Според CDC

случаите на C. auris са се увеличили с 60% през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

Първоначално инфекцията е била разпространена около Ню Йорк и Чикаго, но вече се среща в 17 щата.

Candida auris е открита за първи път в ушния канал на пациент в Токио през 2009 г. Тя може да попадне в организма при операция или при поставяне на катетър. Засяга и хирургични рани.

От 2009 г. насам гъбичката е открита в Колумбия, Индия, Израел, Кения, Кувейт, Пакистан, Южна Корея, Венецуела и Великобритания.

В доклад на CDC се отбелязва, че пандемията е засилила разпространението ѝ

Предполага се, че Candida еволюира, за да оцелее в затоплящия се свят. Широкото използване на противогъбични лекарства и третирането с фунгициди на земеделските култури също може да са отключили появата ѝ.

В края на миналата година СЗО публикува първия си списък с “приоритетни гъбични патогени”, сред които е и щамът на Candida. “Гъбичните патогени са сериозна заплаха за общественото здраве, тъй като стават все по-резистентни към лечение с четирите класа противогъбични лекарства”, казват от СЗО.

Според американските експерти здравите обикновено не се разболяват. По-вероятно е да се заразят тези с отслабен имунитет. Препоръчват им се профилактични прегледи.

Гъбичките могат да навлязат в кръвообращението и да се разпространят в целия организъм, причинявайки агресивни инфекции. Треска и втрисане, които не се подобряват след антибиотик, са най-честите симптоми на инвазивната кандидоза. Инфекцията може да влоши състоянието на сърцето, бъбреците, очите и мозъка.

Хората, които приемат много антибиотици, са изложени на най-висок риск, твърдят още учените. По данни на CDC между 30 и 60% от хоспитализираните

развиват инфекции на кръвта и умират

Много от тези пациенти обаче са имали съпътстващи заболявания, свързани със сърцето, мозъка, бъбреците, или са с диабет. Нужни са допълнителни проучвания, за да се разбере как точно се разпространява инфекцията.