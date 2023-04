Медици изродиха бебе по видеовръзка, линейката не стигнала заради лошо време (Видео)

ACTUALIZARE. După 10,30 ore de stat înzăpeziți am reușit să ajungem în Roman. Drumurile spre Suceava sunt blocate. Ne-am cazat și încercăm să ne odihnim. Mulțumim pentru rugăciunile voastre! VĂ ROG SHARE. Imaginează-ti un copil de 4 ani care dupa 16 ore vrea să facă treaba mare. Sau nu mai poate sta blocat în pozitia șezut. Sau i se face rău sau are febră. Poate se trezește cineva. Se deplasează cineva aici să “filmeze” și să pună presiune pe cineva din țara asta să facă ceva pentru situația aceasta? Niciun jurnalist curajos. Nicio știre. Tăcere totală. Cineva care să se intereseze dacă oamenii au un pahar de apă, un biscuite sau un ciorap gros. Cineva care să aibă vreun utilaj care poate merge pe zăpadă ca să scoată persoanele vulnerabile din vehicule. Sau să dea un litru de benzină celor care nu mai au. Sunt copii în multe mașini. Am fost anuntați că nu se mai poate circula după ce eram blocați de ore bune. E cumplit ce este aici. Viscolește si s-au făcut troiene intre mașini. Cam așa arată un european. N-am văzut o singură mașină de deszăpezire. Nu se poate să nu existe două trei tractoare sau utilaje în tot județul ăsta. E incredibil. Sute de mașini blocate la intrare în Roman. Nimeni nu ne spune daca se întâmplă ceva sau nu. România nu mai are poliție, armată, 112, ajutoare, oameni care pot interveni în situații de urgență. Oameni de tot felul blocați de 7 ore în același loc si unii sunt plecati de dimineață. Suntem la propriu la mila lui Dumnezeu.