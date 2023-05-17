155 нови случая на COVID-19, четирима са починали

155 нови случая на коронавирус са били регистрирани през последното денонощие в България. Починали са четирима души с коронавирусна инфекция, показват данните от Единния информационен портал.
Направени са били 2837 теста или положителни са били 5,4%
В болница са лекуват 296 пациенти, от които 30 в интензивни отделения.
Новопостъпилите в лечебно заведение през последното денонощие са 36.
159 души са отчетени като излекувани през последното денонощие.
През последното денонощие са били поставени 31 дози от ваксини срещу COVID-19.