По-вероятно е да умрем от стрес и преумора, отколкото от COVID-19

Липсата на ваканция или липсата на достатъчно време за почивка може да доведе до преумора и прегаряне, заключи психотерапевтът Джойс Мартер, автор на The Financial Mindset Fix: A Mental Fitness Program for an Abundant Life. Тя посочи скорошно проучване на Световната здравна организация (СЗО), което установи, че преумората и прегарянето са допринесли за повече от 745 000 смъртни случая само за една година в Съединените щати, двойно повече от броя на смъртните случаи в тази страна от вируса COVID-19. първата година от пандемията.

Стресът е нормална част от живота и въпреки че има начини да се справите с него, справянето ежедневно оказва сериозно влияние върху организма ви. Стресът може да увреди здравето на вашите зъби, да причини храносмилателни проблеми, да увеличи риска от рак на шийката на матката и да повиши кръвното налягане... това са само малка част от многото заболявания, които стресът може да причини.

„Точно както спортистите се нуждаят от почивка от физическо натоварване, почивката е жизненоважна за здравето, защото прекъсва цикъла на стреса“, казва Ерин Енгъл, психолог в Нюйоркския университет.

Изследвания, като проучване от февруари 2023 г., публикувано в списанието Molecular Psychiatry, свързват хроничния стрес с повишен риск от повечето хронични заболявания, състояния на психичното здраве и дори когнитивни проблеми като нарушена памет и способност за учене.

Хроничният стрес засяга способността ни да останем ангажирани и продуктивни, да устоим на инфекции и да преборим лошия сън, добавя д-р. Енгъл.

Твърде много стрес води и до проблеми със сърцето. Джоя Турито, кардиолог в New York Methodist Hospital-Brooklyn-Presbyterian, твърди, че работохолиците са по-склонни да имат „характеристики тип А“, добре известен рисков фактор за сърдечни проблеми.

Изчислено е, че дългата работна седмица, по-дълга от 55 часа седмично, увеличава риска от инсулт с 35%, както и риска от смърт от инфаркт със 17%, обяснява д-р. Турито.

Д-р Реха Кумар, главен медицински директор на Програмата за грижа за теглото в Ню Йорк, казва, че проучване от 2021 г. е установило, че възрастните с висок стрес са с 45% по-склонни да имат метаболитен синдром – група симптоми, които увеличават риска от сърдечни заболявания, диабет и други здравословни състояния, пише БГНЕС.