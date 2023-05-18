135 нови случая на COVID-19, един починал

135 нови случая на коронавирус са били регистрирани през последното денонощие в България. Починале е един пациент с коронавирусна инфекция, показват данните от Единния информационен портал.

Направени са били 2218 теста или положителни са били 6,08%

В болница са лекуват 292 души, от които 28 в интензивни отделения.

Новопостъпилите в лечебно заведение през последното денонощие са 44.

106 души са отчетени като излекувани през последното денонощие.

През последното денонощие са били поставени 26 дози от ваксини срещу COVID-19.