135 нови случая на COVID-19, един починал

135 нови случая на коронавирус са били регистрирани през последното денонощие в България. Починале е един пациент с коронавирусна инфекция, показват данните от Единния информационен портал.
Направени са били 2218 теста или положителни са били 6,08%
В болница са лекуват 292 души, от които 28 в интензивни отделения.
Новопостъпилите в лечебно заведение през последното денонощие са 44.
106 души са отчетени като излекувани през последното денонощие.
През последното денонощие са били поставени 26 дози от ваксини срещу COVID-19.