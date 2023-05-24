122 нови случая на COVID-19, един починал

122 нови случая на коронавирус са били регистрирани през последното денонощие в България. Починале е един пациент с коронавирусна инфекция, показват данните от Единния информационен портал.

Направени са били 2039 теста или положителни са били 5,9%

В болница са лекуват 279 души, от които 34 в интензивни отделения.

Новопостъпилите в лечебно заведение през последното денонощие са 34.

224 души са отчетени като излекувани през последното денонощие.

През последното денонощие са били поставени 25 дози от ваксини срещу COVID-19.