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122 нови случая на COVID-19, един починал

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Коронавирус СНИМКА: Pixabay

122 нови случая на коронавирус са били регистрирани през последното денонощие в България. Починале е един пациент с коронавирусна инфекция, показват данните от Единния информационен портал.

Направени са били 2039 теста или положителни са били 5,9%

В болница са лекуват 279 души, от които 34 в интензивни отделения.

Новопостъпилите в лечебно заведение през последното денонощие са 34.

224 души са отчетени като излекувани през последното денонощие. 

През последното денонощие са били поставени 25 дози от ваксини срещу COVID-19.

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Коронавирус СНИМКА: Pixabay

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