Лупус – как да го разпознаем и кога да се консултираме с лекар?

Лупусът е хронично автоимунно заболяване на съединителната тъкан, което засяга най-често млади работоспособни хора. Едно от основните предизвикателства пред хората, страдащи от лупус, е липсата на информираност сред обществото за болестта. Диагнозата лупус се поставя трудно, като данните сочат, че около 6 години са необходими, за да стигнат лекарите до нея. Лупусът наподобява много други заболявания, затова го наричат един от най-големите имитатори.

Заболяването може да бъде кожно или системно и да засегне всеки орган или система от тялото. Признаците и симптомите могат да се появят внезапно или да се развият бавно, могат да бъдат леки или тежки, a също временни или постоянни.

Проявите зависят от това кои системи на тялото са засегнати от болестта. Най-честите признаци и симптоми включват:

Умора

Треска

Косопад

Болки в ставите, скованост и подуване

Обрив с форма на пеперуда по лицето, който покрива бузите и моста на носа или обриви на други места по тялото

Кожни лезии, които се появяват или се влошават при излагане на слънце /фоточувствителност/

Посиняване на пръстите на ръцете и краката при излагане на студ или по време на стресови периоди

Недостиг на въздух

Анемия, трудно кръвосъсирване

Болка в гърдите

Сухота в очите

Главоболие, объркване

Какво е лечението?

Въпреки че понастоящем няма дефинитивно лечение за лупус, съществуват лекарства, които да ви помогнат да управлявате симптомите и да предотвратите пристъпи на лупус. Те биха могли да потиснат имунната система, като задържат антителата, които иначе предизвикват възпаление.

Симптомите могат също да се променят с времето и заболяването може да премине от кожно в системно, което изисква оптимизиране на терапията. Затова контролните прегледи и проследяването са задължителни.

В допълнение към медикаментозната терапия, се препоръчват и промени в начина на живот, които да ви помогнат да управлявате проявите на лупус.

Те включват:

стриктно избягване на прекомерно излагане на UV светлина

здравословна диета

приемане на добавки, които могат да помогнат за намаляване на симптомите, като витамин D, калций и рибено масло

отказване от тютюнопушенето. Наблюденията показват, че тютюнопушенето усложнява и ускорява симптомите на лупус. То може също така да намали ефективността на лечението на болестта. Причините за това са много – оксидативният стрес и повишените концентрации на възпалителни маркери; eпигенетичните модификации, водещи до автоимунитет; стесняване на кръвоносните съдове и влошаване на периферните съдове и др. За пълнолетните пушачи обаче, които не се въздържат, има възможен вариант за т.нар. алтернативи на тютюнопушенето, като устройствата за нагряване на тютюн, вейп продуктите и др. За тях в последно време научните изследвания говорят за благоприятен ефект при биомаркерите на излагане и потенциална вреда, спрямо това пушачите да продължат използването на традиционните цигари. Естествено обаче, пълното въздържание е за предпочитане.

Лупусът може да бъде и лекарствено индуциран. Лекарства катоизониазид, хидралазин и прокаинамид може да предизвикат подобни на лупус симптоми. Обикновено те включват субфебрилна температура, болки и подуване на ставите или понякога обриви, но по-сериозните аспекти като възпаление на бъбреците са рядкост. Състоянието е отделено от „истинския“ системен лупус, защото не е хронично. При повечето от тези пациенти, симптомите преминават няколко седмици след спиране на определения медикамент.

Потърсете специалист, ако развиете необясним обрив, продължаваща треска, постоянна болка или умора.

За д-р Маргарита Къчева:

Д-р Маргарита Къчева завършва медицина с отличие в Медицински университет – София. Част е от екипа на Клиника по кожни и венерически болести при Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София. Полага успешно изпита на Европейския борд по дерматовенерология (EBDV), чиято цел е постигане на висок стандарт на дерматовенерологична помощ във всички европейски страни. Д-р Къчева получава най-високото отличие на борда – титлата Fellow of European board of dermatology and venereology (FEBDV).

Докторант е към Медицински университет – София за придобиване на научна степен „Доктор по медицина“.

През 2018 г. провежда специализация по Дерматохистопатология в Университетска болница Цюрих, Швейцария.

Асистент е в Медицински факултет към Софийски университет.

Д-р Къчева се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в страната и чужбина. През 2016 г. участва в Академия по лазерни технологии в Марбея, Испания. През 2017 г. е стипендиант на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), Женева, Швейцария. През юни 2018 г. провежда обучение по дерматохистопатология в Университетска болница Гент, Белгия. През декември 2018 г. провежда обучение по сексуално трансмисивни болести в Университетска Болница Амстердам, Холандия. Професионалните интереси на д-р Къчева са в областта на клиничната и педиатрична дерматология, сексуално трансмисивни болести, онкодерматохирургия и дерматохистопатология. За повишаване на медицинската си квалификация в тези области ежегоднo посещава международни конгреси и курсове.

Член е на Българското Дерматологично Дружество и Европейската Академия по Дерматология и Венерология.