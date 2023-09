В новия специализиран Център по колопроктология работим с топ апаратура, уверява ръководителят му

Много хора смятат хемороидите за срамно заболяване и не говорят за него, докато не стане сериозно. Всъщност хемороидалната болест е едно от най-честите заболявания в хирургичната практика. Поне един от всеки десет души страда от този проблем.

Всеки човек има хемороидален плексус, който служи за по-доброто притваряне на аналния канал. Когато започне симптоматика, свързана с кървене, болки, сърбежи, пролапс, говорим за хемороидална болест.

Когато има съмнение за хемороиди е изключително важно човек да се прегледа при специалист, защото той ще направи адекватна преценка на състоянието и ще предприеме необходимото лечение. Освен това колопроктологът има предвид, че и много други опасни заболявания (като ракът на ректума) могат да започнат с подобни симптоми.

Лекарствата повлияват добре оплакванията в първия стадий на заболяването, но не спират прогресията му и с времето губят ефективността си. Затова най-често пациентите търсят помощ от специалист, когато заболяването е напреднало.

В началните фази на хемороидалната болест лечението се изразява в стриктно спазване на хигиенно–диетичен режим, венотоници, локално прилагане на медикаменти, заздравяващи лигавицата и намаляващи възпалението.

Оперативно лечение се прилага при хемороиди от II, III и IV стадий, както и при пациенти с хемороиди от I стадий, при които състоянието не може да се овладее с медикаменти и се създава значителен дискомфорт за болния. Стадиите се определят от размера на самите хемороиди и пролабирането им извън аналния канал.

Специализиран Център по колопроктология - за съвременна диагностика на различни заболявания на дебелото черво и ректума, включително и хемороидална болест, функционира в медицински комплекс „Софиямед“. В него се прилагат ефективни методи за съвременно лечение и профилактика на хемороидите.

В центъра се използва медицинска апаратура от най-ново поколение, предназначена за диагностика и лечение на аналната област.

Системата THD ProctoStationсъчетава уникалната възможност за цялостно визуално и ехографско обследване на аноректалната област, както и точно диагностициране на проблеми, свързани с акта на дефекация (запек или инконтиненция) чрез манометрия. Специалният софтуер и различните налични модули, събрани в платформата All in One („Всичко в едно”) позволяват извършването и записването едномоментно при един амбулаторен (без прием в болница) аноректален преглед на различни отклонения и заболявания в областта, а също така и провеждане на електрохирургични процедури.

Методът на лечение, който специалистите прилагат в „Софиямед“, се казва трансанална хемороидална дезартеализация (THD) и е подходящ за лечение на симптоматични вътрешни хемороиди, при които не е постигнат успех от консервативната терапия.

„THD по същество е нискоинвазивна хирургическа интервенция. При нея с помощта на доплер се локализират и после се прекъсват съдовете, които снабдяват с кръв хемороидите (причината за появата на хемороиди). След това се коригира пролапсът, ако това е необходимо. При всички други видове манипулации за лечение на хемороиди се отстраняват самите възли, без да се коригира главната причина за тяхното развитие. Именно поради този факт рецидивите при THD са толкова редки. А ползите за пациента са многобройни. Най-голямата, разбира се, е високата успеваемост спрямо стандартните операции. Болката е многократно по-малка. Няма изрязване на тъкани, липсва кървене в следоперативния период, болните се възстановяват по-бързо и по-рано се изписват от болницата, не се нарушава анатомичната цялост на аналната област и пациентите нямат проблеми с ходенето по голяма нужда“, коментира д-р Бисер Петров, водещ хирург със специализация поколопроктология, началник на специализирания център и на операционния блок в университетска болница „Софиямед“.

Препоръките на специалиста към пациентите с подобни проблеми е да потърсят колкото е възможно по-скоро специализирана помощ, преди заболяването да се е влошило, защото колкото по-рано се започне лечение, толкова по-добри са резултатите.

