347 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 513 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Един болен е починал, а 579 е излекуван.

В болници за лечение остават 385 пациенти. От тях 26 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 4 951 ваксини

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 9; Бургас - 30; Варна - 21; Велико Търново - 4; Видин - 2; Враца - 5; Габрово - 5; Добрич - 3; Кърджали - 2; Кюстендил - 2; Ловеч - 16; Монтана - 4; Пазарджик - 7; Перник - 2; Плевен - 3; Пловдив - 34; Разград - 4; Русе - 20; Силистра - 7; Сливен - 17; Смолян - 7; София област - 13; София град - 93; Стара Загора - 15; Търговище - 5; Хасково - 11; Шумен - 5; Ямбол - 1 души.