Темата за мъжкото сексуално здраве е колкото деликатна, толкова и дискутирана, тъй като засяга все по-голям процент от мъжете в зряла възраст. Простатната жлеза, каквато всеки мъж има още при раждането си, се намира точно под пикочния мехур. Функциите ѝ са свързани с възпроизводството и узряването на сперматозоидите. При младите мъже простатата обикновено е с размерите на орех, но започва да се уголемява с напредването на възрастта.

Проблемите с простатата са тема табу за голяма част от мъжете, защото се свързва с тяхната мъжественост и страха от способността да бъдат сексуално активни. Но истината е, че добрата информираност и навременна превенция са изключително важни и могат да спестят на силния пол куп тревоги от появата на сериозни здравословни усложнения, свързани с тяхната мъжественост.

Как да разпознаем проблема?

Затруднено и често уриниране, чести нощни ставания с позиви за уриниране, физическо неразположение в седалищната област и смущения в еректилната функция са най-честите симптоми, за това, че нещо с простата не е наред. Причината в повечето случаи се дължи на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ). Тъй като уретрата (пикочният канал) преминава през простатата, нейното уголемяване (хиперплазия) води до притискане и затруднения в уринирането. Статистиките сочат, че броят на засегнатите от ДПХ мъже над 50-годишна възраст е около 50%, при мъжете над 60-годишна възраст той нараства на 80% и над 90% за мъжете над 80 години.

Кой е „Tихият убиец на мъжа“?

Съществува и още една възможна причина за уголемената простата, която може да бъде индикатор за наличие на карцином на простатата - най-често срещаното онкологично заболяване при мъжете, което засяга рядко мъже под 40 годишна възраст, но след 60 години неговата честота рязко скача - до 70%.

„Около 5000 мъже у нас се диагностицират с рак на простатата всяка година“, съобщи председателят на Българското онкологично научно дружество - проф. Асен Дудов, цитиран от БНР при откриването на кампания за рака на простатата „Заедно срещу рака на простатата“, която тази година се провежда под мотото „Моето здраве е моя отговорност“.

Най-често оплакванията при ДПХ и рак на простатата се припокриват и е трудно да се различи едното от другото заболяване. Също така е важно да се знае, че това онкологично заболяване протича безсимптоматично, особено в началните му фази и много мъже дори не подозират, че са болни. Не случайно наричат ракът на простатната жлеза „тихият убиец на мъжа“. Симптомите се появяват едва след като простатата се е разраснала до степен, в която започва да притиска пикочния канал.

Затова превенцията и грижата за здравето на простатата са от изключителна важност и не трябва да се пренебрегват! Ранното диагностициране може да предотврати задълбочаването на проблема.

Над 95% от всички случаи на рак на простатата са от типа на аденокарцинома. Той произлиза от жлезистите клетки на простатата.

А знаете ли, че евентуалната инвазия на коварните клетки може да бъде поставена под контрол ?

Научно доказано е, че Ликопенът е онзи естествен каротеноид, който притежава мощни антиканцерогенни свойства и спомага за забавяне растежа на тъканите чрез клетъчно делене. Това естествено съединение притежава изключително силно антиоксидантно действие, а също така е и най-активно присъстващият в простатата каротеноид, затова съвсем логично е, че при мъжете, които консумират богатите на ликопен домати, рискът от рак на простатата намалява значително.

При изследване, проведено от Harvard Medical School, в продължение на 6 години били изследвани над 47000 мъже. Установено е, че при консумиране на домати, повече от 2 пъти седмично, води до намаляване на риска от рак на простатата с около 21– 34%.

Изследването е доразвито през 1995 година от Harvard School of Public Health. Установява се, че при прием на повече от 10 порции доматени храни седмично, рискът намалява с 45%, а при употреба на 4-7 порции седмично – рискът е с 20% по-малък.2

Как?

Когато нивата на PSA (простатен специфичен антиген) в кръвта са високи, това често е признак на рак на простатата, а високото ниво на Ликопен в кръвта води до понижаване нивата на PSA. Свободните радикали са необичайни кислородни молекули, които могат да променят ДНК на клетките, като след това растежът им става неконтролируем и заместват здравите тъкани. Те увреждат и имунната система така, че тя не успява да разпознава и да преборва мутиралите клетки.

Ролята на антиоксидантът Ликопен е точно такава: спира действието на свободните радикали, като ги блокира и обезврежда. Предклинични проучвания показват, че ликопенът може да спомогне за намаляване на пролиферацията на епителните клетки в простатата, както в нормалните, така и в раковите клетки. Освен това, ограничава туморния растеж, като така намалява риска от развитие на простатен карцином с до 11%.1

Механизмът на действие на Ликопена е свързан със способността му да инхибира IGF-I (инсулиноподобния растежен фактор) - като индуциран сигнал в простатата и да намали експресията на провъзпалителния цитокин интерлевкин-6 (IL-6). Ликопенът е в състояние да намали увреждането на ДНК и да увеличи защитата срещу оксидативен стрес.

Можем ли да предпазим простатата и в същото време да подобрим еректилната функция?

Отговорът е „да“ с помощта на Линопрост от Абофарма - натурална формула за мъжкото здраве без аналог на българския пазар! Надеждно решение на екип италиански учени за здрава простата, нормална функция на уринарния тракт и мъжка потентност.

За разлика от много продукти, Линопрост е специално създаден, за да повлиява и двата механизма на развитие на Доброкачествената простатна хиперплазия. Линопрост оказва мощно антиоксидантно действие в жлезата, като неутрализира свободните радикали и поддържа нейното оптимално здраве.

Една от активните съставки в Линопрост е висококачествен Ликопен, чието биологично активно действие работи в посока намаляване риска от развитие на карцином на простатата.

Друга ключова съставка е Африканският Пигеум. Той спомага за намаляване на отока, предизвикан от излишните секрети, намалява нивата на хормона пролактин, понижава и спира активността на холестерола в простатата. Нормализира нивата на тестостерон при мъжете и поддържане на сексуалната функция.

Другите активни съставки в Линопрост подпомагат нормална големина на простатата и нормалния интервал на уриниране (Сау Палмето), както и допринасят за пречистване на кръвта и нормалното отделяне на урина, подпомагайки нормалната функция на пикочните канали (Коприва).

Как действа Линопрост?

Линопрост е безопасен продукт, който може да се използва продължително време и няма странични ефекти. Той дава едно дългосрочно решение за превенция и поддържане на мъжкото здраве и самочувствие!

МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ЗА ЛИНОПРОСТ

Д-р Атанас Цветков – Уролог, “МБАЛ Благоевград”

Линопрост е уникален по рода си продукт, който може да стопира уголемяването на простатата още в зародиш, затова аз категорично го препоръчвам на своите пациенти! Изключително подходящ е както за облекчаване симптомите на доброкачествената простатна хиперплазия, така и за превенция. Линопрост намалява отока на простатата и предпазва от простатен карцином, като намалява нивата на простатно-специфичен антиген (PSA).

С действието си Линопрост подтиска растежа на простатата и възстановява нарушения хормонален баланс. Продуктът може да се приема продължително време, тъй като не предизвиква странични действия. Препоръчвам на мъжете след 50 годишна възраст да започнат профилактика, като приемат Линопрост. Това може да им спести сериозни здравословни проблеми и да стабилизира здравето на простатата, като същевременно им гарантира добра сексуална функция и качество на живот.

Д-р Филип Йовчев - специалист по урология и обща медицина, гр. Силистра

При ненавременно и правилно лечение на ДПХ могат да настъпят усложнения, като възпаление на пикочния мехур и бъбреците, образуване на бъбречни камъни или еректилна дисфункция.

Линопрост е продукт, който съдържа 4 биологично-активни вещества от първа степен на доказана клинична ефективност за облекчаване симптомите на ДПХ и за превенция на мъжкото здраве. Важно е да се отбележи, че комбинацията от всяка една от съставките в продукта има много по-мощно действие.

Ликопенът е една от съставките на Линопрост, която спомага за намаляване на риска от развитие на рак на простатата. Той е доказано мощен антиоксидант. Действието му при неутрализиране на свободните радикали го прави ефективен при предпазване от рак, сърдечни болести и мускулна дегенерация.

Ликопенът предпазва организма от оксидативния стрес, отговорен за бързото стареене.

Екстрактът от Африкански Пигеум облекчава дизурични състояния, породени от доброкачествено разрастване на простатната жлеза (диуретик).

Той подтиска продукцията на фибробласти, увеличава надбъбречната андрогенна секреция и възстановява секреторната дейност на простата и булбоуретралния епител. Освен това има противовъзпалително и противооточно действие. Намалява нивото на пролактин и възпрепятства натрупването на холестерол в простатата (понижава холестерола в рамките на простата).

Африканският Пигеум възстановява ниската активност на простатната кисела фосфатаза и секрецията на общ белтък, в състава на секрета от жлезата, особено при липса на възпаление на същата, което се отразява добре на сексуалната функция и фертилитета на мъжа.

Линопрост помага за стопиране процеса на растеж на простатата, а също и за спиране на възпалителния процес. Подобрява се сексуалната функция при мъжа и намалява риска от развитие на рак на простата.

