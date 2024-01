Майкъл Болтън: Бързам да се възстановя от тумора, за да подновя концертите

Прочутият изпълнител на поп-рок балади претърпя спешна мозъчна операция точно преди коледните и новогодишните празници

70-годишният Майкъл Болтън обяви неочаквано, че отменя за следващите няколко месеца предстоящото си турне заради изненадващо за самия него предизвикателство, пред което бил изправен преди Коледа миналата година.

“Точно преди празниците се разбра, че имам мозъчен тумор, който изискваше незабавна операция”, разкри в социалните мрежи самият певец. Серията концерти на Болтън трябваше да започнат на 1 февруари във Флорида и след дати в почти всички американски щати да се прехвърлят в Европа. Сега обаче се налага отлагане, докато звездата се възстанови.

Изпълнителят на хитовете How Am I Supposed To Live Without You? и When A Man Loves A Woman успокои феновете си, че благодарение на “невероятния медицински екип” операцията е била успешна и в момента той си почива в дома си, заобиколен от “огромната любов и подкрепа на семейството ми”.

Болтън има три дъщери

от брака си с Морийн Макгуайър, с която са разведени от 1990 г., както и шестима внуци.

“Най-трудното нещо за мен винаги е било да разочаровам феновете си или да отложа шоу, но не се съмнявайте, че работя усилено, за да ускоря възстановяването си и скоро да се върна към концертите”, увери звездата. Той благодари на почитателите си за цялата обич, която са му пращали през годините: “Знайте, че пазя положителните ви послания в сърцето си и ще ви информирам за новините около мен веднага щом мога.”

За Болтън, който е известен и като автор на песни, 2023 г. бе запълнена с концерти и с участие в американската версия на “Маскираният певец”, в която бе скрит под маската на Вълка, припомнят медиите. На коледния парад на парковете “Дисни” през декември поп изпълнителят участва с предварително записано музикално поздравление с класиката Joy to the World.

Пусна и нов албум след повече от 10 г. пауза

и пред сп. “Пийпъл” разкри, че основното му послание е умението да се откриват щастието и позитивизма и в най-трудните времена. Носителят на две награди “Грами” посочи, че много се гордее с дъщерите си, които са създали свои собствени семейства. “Хората, които обичам, ми носят много щастие... Важните неща никога не се променят. Любовта е най-важното нещо, центърът на Вселената. Няма нищо по-велико”, изповяда се звездата. И добави, че дъщерите му доста се забавляват с неговия стил на пеене от 80-те години и никак не се впечатляват от известността му.

Майкъл Болтън разказа още, че опитва да не се взема на сериозно, че се забавлява и все още не е готов да спре да излиза на сцената. Неочакваният здравословен инцидент обаче го препъна поне за известно време.

Преди откриването на тумора човекът, започнал кариерата си с хардрок и хевиметъл, но впоследствие изпял едни от най-нежните и романтични любовни песни, не е имал оплаквания от сериозни здравословни проблеми. Миналия август в блицинтервю за британския в. “Гардиан” Болтън

разкри колко здравословно всъщност живее

Понастоящем основното му жилище е в Кънектикът, където записва музиката си в собствено студио. “Построих звукозаписното си студио на 200 м от къщата ми в Уестпорт. Мога да записвам музика, не се налага да ходя в Ню Йорк и си направих добър режим. Това беше една от най-добрите инвестиции, които съм правил”, призна певецът.

Сега става от сън около 11 ч, а закуската му е по-скоро нещо като брънч, но само с плодове и ядки, защото от 50 г. е вегетарианец. Като дете обаче бил отгледан от баба си основно с пилешка супа. За да пази гласа си, изключил сладкото от диетата си - влияело му зле.

“От 50 г. медитирам всеки ден“, казва той. Пави всекидневни разходки навън, “за да съм сигурен, че ще получа известно количество витамин D”. За вечеря поръчва храна от 4-5 предпочитани места - обича много един италиански ресторант, където правят великолепно пармиджано от патладжан.

Споделя, че за него неделята често е работен ден, защото движи свой подкаст и 6 компании, които продуцират тв шоута. Но винаги намира време за любимите си спортове – бейзбол, футбол и баскетбол. Спомня си как баща му превърнал задния двор на къщата им в бейзболно игрище и всички приятели идвали там да играят. “Това бяха щастливи спомени до мига, в който родителите ми се разведоха, когато бях на 11 г.“, откровен е певецът.

Болтън, който е продал над 75 млн. копия от албумите си по света, е роден на 26 февруари 1953 г. в Ню Хейвън, Кънектикът. Всичките му баби и дядовци са имигранти от Русия. Още като малък определя себе си като “евреин бунтар”.

На 7 г. се научава да свири на саксофон, а на 9 започва да пише песни

На 14 г. прави собствена група, която подписва първия си звукозаписен договор 2 г. по-късно. С позволението на родителите си напуска училище на 15-годишна възраст и се отдава на музиката и пътуването. Обикаля САЩ, хваща се на най-различни временни работи, включително и като детегледач.

Първия си албум издава с оригиналното си фамилно име Болотин. В началото на кариерата си се фокусира върху стилове като хардрока и хевиметъла, като веднъж групата му “Блекджек” подгрява публиката за концерт на Ози Озбърн.

Пикът на успеха му идва в края на 80-те и началото на 90-те години. Между 1987 и 1995 четири от албумите му влизат в топ 10 в САЩ, както и 7 от песните му. Прави и много

дуети - с Рей Чарлз, Би Би Кинг, Селин Дион,

както и с великите тенори Лучано Павароти, Пласидо Доминго и Хосе Карерас.

Въпреки че пуска албуми почти всяка година, славата на изпълнителя на едни от най-запомнящите се поп-рок балади започва да избледнява в началото на ХХI век. Участвал е с епизодични роли в няколко филма, а през 2018 г. продуцира документалния “Американската мечта: Детройт”, в който са интервюирани много бизнесмени и творци като Джери Брукхаймер, Франсис Форд Копола, Арета Франклин, Алис Купър и други. Автобиографията му “Душата на всичко: моята музика, моят живот” е публикувана през 2013 г.

След развода си през 1990 г. Болтън има продължителна връзка с актрисата Николет Шеридън, като двамата се разделят и пак се събират до окончателния им разрив през 2008 г. Като млад налага имиджа си с дълги разпуснати коси. По-късно обаче реже косата си и я продава на търг с благотворителна цел, свързана с фондацията му за защита на жени и деца в риск от бедност и насилие. На търга са събрани 9000 долара.