Древни зомби вируси в Арктика могат да доведат до нова ужасяваща пандемия (Снимки)

Топящата се вечна замръзналост на Арктика може да доведе до катастрофална глобална здравна криза заради древните зомби вируси, казват учени.

Причината за това е, че вирусите могат да станат активни заради затоплящият се климат на Земята, предаде The Guardian.

Щамове на тези микроби Methuselah – или зомби вируси, както са известни – вече са изолирани от изследователи, които изразиха опасения, че може да бъде предизвикана нова глобална пандемия, но не от ново за науката заболяване, както беше COVID, а от болест от далечното минало.

В резултат на това учените са започнали да планират мрежа за наблюдение на Арктика, която да открива ранни случаи на заболяването, причинено от древни микроорганизми. Освен това ще осигури карантина и експертно медицинско лечение за заразени хора в опит да се овладее огнището. BREAKING ‼️

„В момента анализите на заплахите от пандемия се фокусират върху болести, които могат да се появят в Южното полукълбо и след това да се разпространят на север“, каза почетният професор по медицина и геномика в Университета Екс-Марсилия - Жан-Мишел Клавери.

Клавери, заедно с негови колеги от Арктическия университет, създават международна образователна и изследователска кооперация, за създаване на мрежа за мониторинг, която да помогне за идентифицирането на случаи на болести, причинени от древните микроорганизми.

Мрежата също така ще осигури карантинни съоръжения и медицински услуги за заразените, за да се минимилизира образуване на потенциално огнище на инфекциите.

„За разлика от това, малко внимание беше отделено на огнище, което може да възникне на север, а след това да се разпространи на юг. В Северното полукълбо има вируси, които имат потенциала да заразят хората и да започнат ново огнище на заболяването, смята Клавери.

Тази теза беше подкрепена и от вирусолога Марион Купманс от Медицинския център Еразъм в Ротердам. „Не знаем какви вируси лежат там, във вечната замръзналост, но мисля, че има реален риск, да се предизвика огнище на заболяване – древна форма на детски паралич. Трябва да приемем, че нещо подобно може да се случи”, заяви Купманс.

През 2014 г. Клавери ръководи екип от учени, които изолираха живи вируси в Сибир и показаха, че те все още могат да заразят едноклетъчни организми – въпреки че са били погребани във вечната замръзналост в продължение на хиляди години. Допълнителни изследвания на Университета Екс-Марсилия, публикувани миналата година, разкриха съществуването на няколко различни вирусни щама от седем различни места в Сибир и показаха, че те могат да заразят култивирани клетки. Една вирусна проба е на 48 500 години.

„Вирусите, които изолирахме, успяха да заразят само амеби и не представляваха риск за хората. Това обаче не означава, че други вируси – в момента сковани във вечната замръзналост – може да не са в състояние да предизвикат заболявания при хората. Ние идентифицирахме геномни следи от поксвируси и херпесвируси, които са добре известни човешки патогени“, каза Клавери.

Вечната замръзналост покрива една пета от Северното полукълбо и се състои от почва, която е била поддържана при температури под нулата за дълги периоди от време. Някои слоеве са останали замръзнали в продължение на стотици хиляди години, установиха учени.

„Решаващият момент за вечната замръзналост е, че е студено, тъмно и липсва кислород, което е идеално за запазване на биологичен материал. Можете да поставите кисело мляко във вечна замръзналост и то ще е годно за консумация дори след 50 000 години“, каза Клавери пред вестник Observer миналата седмица.

Вечно замръзналата земя в света се променя. Горните слоеве на основните запаси на планетата – в Канада, Сибир и Аляска – се топят, тъй като изменението на климата засяга непропорционално Арктика. Според метеоролозите регионът се нагрява няколко пъти по-бързо от средния темп на нарастване на глобалното затопляне.

“Въпреки това не топенето на вечната замръзналост представлява най-непосредственият риск, добави Клавери.

„Опасността идва от друго въздействие на глобалното затопляне: изчезването на арктическия морски лед. Това позволява увеличаване на корабоплаването, трафика и индустриалното развитие в Сибир. Планират се огромни минни операции, които ще пробият огромни дупки в дълбоката вечна замръзналост за извличане на нефт и руди. Тези операции ще освободят огромни количества патогени, които все още виреят там. Миньорите ще влязат и ще дишат вирусите. Ефектите могат да бъдат пагубни”, подчерта Купманс.

Според него, ако се погледне историята на епидемичните огнища, един от ключовите двигатели е промяната в използването на планетата. “Вирусът Nipah се разпространява от прилепи, които са били прогонени от местообитанията им от хората. По подобен начин маймунската шарка е свързана с разпространението на урбанизацията в Африка”, обясни Купманс.

Учените смятат, че вечно замръзналата земя – в най-дълбоките си нива – може да съдържа вируси, които са на възраст до милион години и следователно ще бъдат много по-стари от нашия собствен вид, за който се смята, че се е появил преди около 300 000 години.

„Нашата имунна система може никога да не е била в контакт с някои от тези микроби и това е другото притеснение“, каза Клавери.

„Сега сме изправени пред осезаема заплаха и трябва да сме готови да се справим с нея. Толкова е просто“, обясни той, предаде бТВ.